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Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогода

Руслана Заклинская
18 мая 2025, 16:39обновлено 18 мая, 17:46
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В Украине ожидаются опасные метеорологические явления.
Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогода
Вместо весны - снегопад и мороз / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Франковщины

Главное:

  • Гору Поп Иван засыпало снегом
  • По всей Украине 19 мая ожидаются дожди, местами грозы, в Карпатах - мокрый снег
  • Объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра

Погода в Украине 19 мая будет дождливой и облачной. Несмотря на то, что на календаре - 18 мая, Карпаты заметает снегом, а температура опустилась ниже нуля. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГСЧС Ивано-Франковской области.

По данным спасателей, по состоянию на 09:00 воскресенья, 18 мая, на горе Поп Иван было облачно, шел снег, который формировал сугробы, а видимость составляла всего 70 метров. Температура воздуха снизилась до -2°C.

видео дня

Кроме погодных условий, спасатели сообщили об инциденте с туристкой, которая заблудилась во время спуска с Говерлы. Женщина потеряла ориентировку и не могла самостоятельно найти путь вниз.

На поиски вышла группа спасателей в составе четырех человек. Туристку оперативно нашли и сопроводили до спортивной базы "Заросляк".

"Всегда проверяйте погодные условия, не ходите в одиночку, выбирайте маршруты в соответствии с вашим уровнем подготовки, а также имейте при себе необходимое снаряжение и средства связи", - призвали спасатели.

  • Карпаты засыпало снегом
    Карпаты засыпало снегом Фото: ГСЧС Франковщины
  • Карпаты засыпало снегом
    Карпаты засыпало снегом Фото: ГСЧС Франковщины
  • Карпаты засыпало снегом
    Карпаты засыпало снегом Фото: ГСЧС Франковщины

Погода в Украине 19 мая

В течение суток 19 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами будут наблюдаться небольшие дожди, особенно в регионах Закарпатья и Прикарпатья. Днем осадки усилятся - во всех областях страны прогнозируются умеренные дожди. Во второй половине дня грозы накроют южные, центральные, восточные области, а также Черниговскую и Сумскую области.

Ветер преимущественно юго-западного и западного направления, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части страны ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура будет оставаться умеренной. На юге и востоке ночью температура составит 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15-20 градусов. На остальной территории страны ночью ожидается 4-9 градусов тепла, днем - от 12 до 17 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье будет несколько теплее - днем 8-13 градусов.

В Карпатах прогнозируется мокрый снег и дождь, местами значительные осадки. Температура в горах будет колебаться от 0 до +5 градусов в течение суток.

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях. В южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях днем возможны грозы, а также сильные порывы ветра в юго-восточной части страны до 20 м/с. Объявлен І уровень опасности - желтый.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 16 мая вершину горы Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Температура опустилась до -3°C, на горе облачно и ветрено.

Также в Украине с начала следующей недели ожидается потепление, несмотря на влажную погоду. По словам синоптика Наталки Диденко, 20-21 мая температура будет умеренной - +12...+18°, но уже с 22-23 мая воздух начнет быстро прогреваться. С 25-26 мая в стране станет по-настоящему тепло, а со следующего понедельника - жарко.

Кроме этого, в начале следующей недели в Украине будет холодно и дождливо, местами с грозами и ветром. В Карпатах возможен мокрый снег. Прохладнее всего - на западе. С середины недели постепенно потеплеет, а к выходным температура поднимется до +29°C.

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Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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