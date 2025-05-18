Температура стремительно пойдет вверх: названа точная дата потепления в Украине

Вы узнаете:
- Когда в Украине потеплеет
- Какой будет погода 19 мая
Погода в Украине уже с начала следующей рабочей недели сильно изменится. В частности, ожидается значительное потепление, хотя в ряде регионов еще возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в понедельник и вторник температура воздуха в Украине ожидается сдержанной. Столбик термометра будет показывать от +12 до +18 градусов.
Однако, уже среду и четверг "градусы пойдут вверх", лишь в конце недели на западе и севере возможно кратковременное похолодание.
"С 25-26-го мая тепло разольется синоптической приятностью по всей Украине. А со следующего понедельника, с 26-го мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко", - отметила Диденко.
Синоптик также добавила, что дожди, в отличие от температуры воздуха, удержат стабильную позицию - поэтому будет преобладать влажная погода.
Погода в Украине на 19 мая
Диденко говорит, что завтра в Украине пройдут дожди разной интенсивности, местами ожидаются грозы. В восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
Самой высокой температура воздуха будет на востоке и юге, от +15 до +22 градусов. Самой низкой - в западных областях, от +9 до +14 градусов.
В то же время, в большинстве областей Украины в течение дня будет от +14 до +18 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 19 мая ночью и утром - без осадков, днем ожидается дождливая погода. В течение дня температура воздуха в столице составит от +14 до +16 градусов.
В дальнейшем в Киеве потеплеет, только 24-го мая, в следующую субботу, возможно кратковременное похолодание.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в выходные, 17 и 18 мая, погода в Украине будет под действием циклона, поэтому она будет влажной и с периодическими дождями.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в начале следующей недели в Украине будет аномально холодно и дождливо, местами возможны грозы и порывистый ветер. Ближе к выходным весеннее тепло вернется, а столбики термометров подскочат до +29°C.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что робкое потепление в Украине ожидается после 20 мая.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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