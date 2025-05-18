Температура стремительно пойдет вверх: названа точная дата потепления в Украине

Синоптик поделилась прогнозом погоды в Украине на 19 мая.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-stremitelno-poydet-vverh-nazvana-tochnaya-data-potepleniya-v-ukraine-10665731.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине потеплеет

Какой будет погода 19 мая

Погода в Украине уже с начала следующей рабочей недели сильно изменится. В частности, ожидается значительное потепление, хотя в ряде регионов еще возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник и вторник температура воздуха в Украине ожидается сдержанной. Столбик термометра будет показывать от +12 до +18 градусов.

видео дня

Однако, уже среду и четверг "градусы пойдут вверх", лишь в конце недели на западе и севере возможно кратковременное похолодание.

"С 25-26-го мая тепло разольется синоптической приятностью по всей Украине. А со следующего понедельника, с 26-го мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко", - отметила Диденко.

Синоптик также добавила, что дожди, в отличие от температуры воздуха, удержат стабильную позицию - поэтому будет преобладать влажная погода.

Погода в Украине на 19 мая

Диденко говорит, что завтра в Украине пройдут дожди разной интенсивности, местами ожидаются грозы. В восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Самой высокой температура воздуха будет на востоке и юге, от +15 до +22 градусов. Самой низкой - в западных областях, от +9 до +14 градусов.

В то же время, в большинстве областей Украины в течение дня будет от +14 до +18 градусов.

Погода 19 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 19 мая ночью и утром - без осадков, днем ожидается дождливая погода. В течение дня температура воздуха в столице составит от +14 до +16 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

В дальнейшем в Киеве потеплеет, только 24-го мая, в следующую субботу, возможно кратковременное похолодание.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в выходные, 17 и 18 мая, погода в Украине будет под действием циклона, поэтому она будет влажной и с периодическими дождями.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в начале следующей недели в Украине будет аномально холодно и дождливо, местами возможны грозы и порывистый ветер. Ближе к выходным весеннее тепло вернется, а столбики термометров подскочат до +29°C.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что робкое потепление в Украине ожидается после 20 мая.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред