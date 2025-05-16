Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогода

Кратко:
- На горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах выпало много снега
- Температура воздуха опустилась до -3 градусов
- Спасатели показали заснеженные горы и призвали украинцев быть осторожными
Погода в Карпатах снова напоминает зимнюю - в пятницу, 16 мая, в горах выпало много снега.
Спасатели показали заснеженную гору Поп Иван Черногорский и напомнили украинцам об осторожности.
Отмечается, что сейчас температура воздуха в горах опустилась до -3 градусов.
"Снег посреди мая: Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности. 16 мая вершина горы Поп Иван Черногорский снова покрылась снегом, также облачно, ветер западный 2 м/с, температура воздуха -3 градуса", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
В то же время спасатели предупредили, что в условиях весенней нестабильной погоды в горах может резко меняться температура, видимость, а снег, дождь, сильный ветер и туман могут превратить красивую прогулку в опасное приключение.
"Помните: горы - это не только о красоте, но и об опасности", - напомнили спасатели украинцам.
Смотрите видео снега в Карпатах 16 мая:
Какой будет погода в ближайшие дни
Напомним, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что в выходные, 17 и 18 мая, в Украине будут обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.
Согласно прогнозу метеоролога, температура воздуха в западных областях будет существенно ниже нормы - там даже ожидаются заморозки до -3 градусов. На остальной территории страны температура будет соответствовать сезону с незначительными отклонениями.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, потепление накроет Украину - стала известна точная дата повышения температуры. Скоро в Украину вернется тепло - синоптик сказала, когда его ожидать.
Также ранее сообщалось, что будут заморозки, град и обильные дожди с грозами - стала известна дата опасной погоды. Температура воздуха в части территории нашего государства будет существенно ниже нормы.
Напомним, дожди и похолодание накроют Украину - стала известна погода в выходные. Во многих областях температура воздуха будет прохладной и будут идти дожди.
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