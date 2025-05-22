'Трамп все понимает': раскрыта настоящая стратегия США в отношениях с Путиным

Дональд Трамп ведет сознательную игру в пользу Кремля, а Китай может стать тем, кто заставит США осознать провалы собственной политики, отметил эксперт.

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Раскрыта настоящая стратегия США в отношениях с Путиным / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Гельман:

Китай может заставить США понять последствия своей провальной политики

Трамп ведет собственную игру с партнером Путиным

Поведение Дональда Трампа на мировой арене может свидетельствовать не о непонимании ситуации, а о вполне сознательной игре в пользу Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман

По его мнению, США либо не видят реальности, либо игнорируют ее.

"Буквально на днях я думал о том, что в США что-то не понимают, и нам надо им объяснить. Видимо, плохо объясняем", - отметил он.

Эксперт также согласился с тезисом о том, что действия Китая заставит США в будущем понять последствия своей провальной политики в роли мирового жандарма.

Гельман отметил, что Украине следует лучше объяснять свою позицию, или же должны произойти события, которые наглядно покажут суть ситуации. По его мнению, Трамп сейчас все прекрасно понимает, однако он действует не как представитель Америки, а как отдельная фигура, находящаяся по другую сторону баррикад и ведущая собственную игру.

"Я далек от конспирологических теорий о том, что Трамп якобы агент Краснов или у Кремля есть на него какой-то компромат. Не знаю этого и не готов обсуждать такую тему. Но у меня есть ощущение, что все действия Трампа - это шаги человека, который не просто чего-то не понял, а который все хорошо понял, и выстроил свою стратегию так, чтобы поставить партнера в наиболее комфортные условия. Партнера зовут Владимир Путин", - резюмировал Гельман.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда Путин может отказаться от претензий на четыре области Украины:

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры между Украиной и Россией о прекращении огня могут длиться неделями или даже месяцами, поскольку быстрое завершение войны сейчас выглядит маловероятным.

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что перед следующим раундом переговоров с представителями РФ должен состояться масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона высказала угрозы о возможном захвате еще двух украинских областей - Харьковской и Сумской. Российский политтехнолог и галерист Марат Гельман прокомментировал, насколько реальной может быть такая угроза.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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