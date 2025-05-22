Следующие переговоры между Украиной и РФ: у Зеленского назвали главное условие

Главное из заявления руководителя ОП:
- Следующие переговоры с РФ состоятся после обмена пленными
- Сейчас происходит координация позиций по переговорам
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что следующей встрече с российскими представителями должен предшествовать обмен пленными в формате "1000 на 1000". Об этом он сообщил в Telegram.
Руководитель ОП рассказал, что провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии.
По его словам, сейчас происходит координация позиций по переговорам о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины.
Он также добавил, что проинформировал коллег о переговорах в Стамбуле, встречи украинского президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре главы государства с Президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Европейского Союза.
"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями России", - подчеркнул Ермак.
Он подытожил, что Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью.
Переговоры о прекращении огня - что известно
Как сообщал Главред, президент Финляндии Александер Стубб сказал, что уже на следующей неделе в Ватикане могут состояться технические переговоры по прекращению огня в Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия категорически отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины. Россияне мотивируют это якобы угрозой перевооружения ВСУ со стороны Запада.
В то же время, президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и полном окончании войны.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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