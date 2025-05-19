РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

Главное из заявления Трампа:
- Разговор с Путиным прошел очень хорошо
- Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно
- Россия хочет развернуть масштабную торговлю с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что двухчасовой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и полном окончании войны.
"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора сразу после разговора с президентом Путиным", - подчеркнул он.
Трамп отметил, что условия будут согласованы между двумя сторонами.
"Как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Ватикан, по словам Папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории. Пусть процесс начнется", - заявил он.
Президент США также добавил, что Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения "этой катастрофической кровавой бани".
"Я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал - безграничен. Украина также может стать большим бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны", - сказал он.
Разговор Трампа с Путиным - что известно
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа. Во время беседы Дональд Трамп поинтересовался у Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить в разговоре с российским диктатором.
В то же время, Путин назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и весьма полезным". Путин выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Он также добавил, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей.
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Что известно о Truth Social
АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
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