РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

Трамп поделился итогами разговора с Путиным.

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Трамп сделал заявление после разговора с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Трампа:

Разговор с Путиным прошел очень хорошо

Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно

Россия хочет развернуть масштабную торговлю с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что двухчасовой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и полном окончании войны.

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"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора сразу после разговора с президентом Путиным", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что условия будут согласованы между двумя сторонами.

"Как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Ватикан, по словам Папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории. Пусть процесс начнется", - заявил он.

Президент США также добавил, что Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения "этой катастрофической кровавой бани".

"Я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал - безграничен. Украина также может стать большим бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны", - сказал он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным - что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа. Во время беседы Дональд Трамп поинтересовался у Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить в разговоре с российским диктатором.

В то же время, Путин назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и весьма полезным". Путин выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Он также добавил, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей.

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