Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

Главное:
- Поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну
- Россия наращивает ресурсы, направляемые на войну
Любые контакты бывшего президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным должны окончательно развеять иллюзии относительно истинной природы российской политики, заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.
Как подчеркнул он в эфире телемарафона, поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну, если не будет подвергнута серьёзному давлению. Более того, Москва не стремится к всеобъемлющему прекращению огня на честных условиях.
"Наоборот, мы наблюдаем, как Россия наращивает ресурсы, направляемые на войну. Сегодня зафиксирован антирекорд — 273 дрона использовано против гражданской инфраструктуры. Кроме того, отмечается активизация боевых действий на определённых участках фронта", — отметил он.
Подоляк подчеркнул, что Трамп исповедует принцип так называемой "коммерческой дипломатии", при которой решения принимаются исключительно на основе выгоды. Он привёл в пример ближневосточную политику Трампа, где тот действует по принципу: "если это выгодно, мы заключим сделку".
"Такая логика прослеживается и в отношении России. Трамп сохраняет возможность для переговоров с Москвой, отсюда — осторожные заявления и сдержанная риторика. Но, в отличие от Ближнего Востока, Россия — это не про сделки и не про прибыль, а исключительно про войну", — заявил Подоляк.
Он добавил, что любой диалог с Кремлём должен наглядно продемонстрировать: с Россией невозможно получить экономическую выгоду, лишь репутационные потери. "Хотелось бы, чтобы именно после таких контактов это наконец стало очевидным для господина Трампа", — подытожил советник главы ОП.
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Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.
Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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