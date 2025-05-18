Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

Поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал предстоящие переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным / коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

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Поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну

Россия наращивает ресурсы, направляемые на войну

Любые контакты бывшего президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным должны окончательно развеять иллюзии относительно истинной природы российской политики, заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну, если не будет подвергнута серьёзному давлению. Более того, Москва не стремится к всеобъемлющему прекращению огня на честных условиях.

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"Наоборот, мы наблюдаем, как Россия наращивает ресурсы, направляемые на войну. Сегодня зафиксирован антирекорд — 273 дрона использовано против гражданской инфраструктуры. Кроме того, отмечается активизация боевых действий на определённых участках фронта", — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Трамп исповедует принцип так называемой "коммерческой дипломатии", при которой решения принимаются исключительно на основе выгоды. Он привёл в пример ближневосточную политику Трампа, где тот действует по принципу: "если это выгодно, мы заключим сделку".

"Такая логика прослеживается и в отношении России. Трамп сохраняет возможность для переговоров с Москвой, отсюда — осторожные заявления и сдержанная риторика. Но, в отличие от Ближнего Востока, Россия — это не про сделки и не про прибыль, а исключительно про войну", — заявил Подоляк.

Он добавил, что любой диалог с Кремлём должен наглядно продемонстрировать: с Россией невозможно получить экономическую выгоду, лишь репутационные потери. "Хотелось бы, чтобы именно после таких контактов это наконец стало очевидным для господина Трампа", — подытожил советник главы ОП.

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Ранее Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня. Дональд Трамп планирует вместе с Владимиром Зеленским говорить с представителями стран НАТО.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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