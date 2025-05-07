РФ перебрасывает большое войско: аналитик предупредил об опасном маневре врага

Командование РФ хочет охватить с флангов украинских защитников.

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Враг меняет приоритетное направление для штурмов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказал Машовец:

Вражеское командование смещает ключевые силы из Купянского на Лиманское направление

Оккупанты хотят зажать тактическую группу ВСУ у границы

Оккупационная армия страны-агрессора России проводит перегруппировку подразделений, действующих на Купянском направлении. Военный аналитик Константин Машовец в Telegram сообщил, что это может означать.

По его словам, скорее всего, командование РФ теперь решило сосредоточить свои ключевые усилия не возле Купянска, а на Лиманском направлении.

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Купянск / Инфографика: Главред

Аналитик отметил, что командование 20-й общевойсковой армии РФ получило приказ продвинуться с юга, действуя силами 144-й мотострелковой дивизии в район высот вблизи села Чернещина, что в Харьковской области, совместно с другими подразделениями.

"Замысел противника понятен: охватить с флангов тактическую группу ВСУ, которая обороняется вдоль границы Новоегоровка - Грековка", - пояснил Машовец.

По данным аналитика, подразделения 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ еще на прошлой неделе вышли на границу в районе Катериновки - Новомихайловки и закрепились на части территорий населенных пунктов Новое и Липовое.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что войска страны-агрессора РФ, согласно данным аналитиков DeepState, сумели продвинуться на двух направлениях фронта. Враг добился определенного успеха в Харьковской и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что для России стратегически очень важно захватить юг Украины, но теми силами и средствами, которые имеют на сегодня оккупанты на Херсонщине, нереально форсировать реку Днепр.

Накануне также стало известно, что российские захватчики несут большие потери, пытаясь продвинуться в сторону города Покровск в Донецкой области, потому что ВСУ готовы к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий.

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Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Принимал участие в АТО на Донбассе.

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