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"Среди дураков я впервые": в дупель пьяный Киркоров опустил россиян

Алена Кюпели
21 мая 2025, 12:59
66
Филипп Киркоров опозорился во время публичного мероприятия.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров опозорился во время конференции/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Что вытворил Филипп Киркоров
  • Как он унизил российскую аудиторию

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорился во время технологической конференции для молодежи.

Соответствующим видео поделился украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram.

видео дня

На видео Киркорова попросили сказать напутственную речь для молодых предпринимателей. Мало того, что у Киркорова заплетался язык, так он еще и выдал бред, который молодому поколению вряд ли понравился.

Киркоров опозорил российскую молодежь
Киркоров опозорил российскую молодежь / Скриншот видео

Ведущий торжественно объявил артиста-путиниста, сообщив гордо: "Слово Филиппа Киркорова"!

Киркоров опозорил российскую молодежь
Киркоров опозорил российскую молодежь / Скриншот видео

"Процитирую Маяковского. Как-то его спросили, мол, вот вы писали, что среди грузинов, я грузин, среди русских я русский, а вот среди дураков вы кто? Маяковский не растерялся и сказал, что среди дураков я впервые, - заплетающимся языком сообщил Киркоров, опустив в одночасье всех слушателей.

Комментаторы сразу заметили, что Киркоров был пьян. "В дупель еле лыком вяжет", "Мало того, что фекалии, так еще и пьяное", "У него что-то с головой происходит, и речь не связная", - пишут пользователи.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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