Часов с электроэнергией будет больше: графики отключения света на 26 декабря

Графики отключения света будут действовать 26 декабря с 7:00 до 22:00.

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График отключения света на 26 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

Какими будут объемы ограничений

С какого часа будут выключать свет

Из-за чего введены графики отключения света

В Украине в четверг, 26 декабря, будут действовать графики отключения света. Они будут введены почти на все сутки. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для промышленности и бизнеса графики начнут действовать с 7:00 до 22:00.

видео дня

Выключать свет бытовым потребителям будут:

с 8:00 до 17:00 - полторы очереди;

с 17:00 до 21:00 - одна очередь.

"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что объемы ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

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