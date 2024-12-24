'Агрессор достиг цели': в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

Россия демонстрирует, что захват территории другой страны - приемлемый.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления командующего:

Россия будет выглядеть победителем, если война в Украине заморозится

Оккупация территории другого государства становится "нормой"

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило выразил мнение, что в случае замораживания войны в Украине, страна-агрессор Россия сможет выглядеть победителем на международной арене. Об этом он заявил в интервью Delfi.

По его словам, агрессор достиг своей цели, послав миру сигнал о том, что оккупация территории другого государства становится "нормой".

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Он добавил, что Россия, захватив часть украинских земель, фактически демонстрирует, что такие действия могут быть принятыми, и ведет к мысли, что эти территории, скорее всего, останутся под контролем РФ еще на некоторое время в результате переговоров.

По мнению Мерило, это может побудить некоторые государства рассматривать возможность, что и у них есть основания начать конфликт или отобрать что-то у своего соседа из-за старых споров.

"Это полностью меняет всю архитектуру безопасности в мире. У России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине - сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики - её не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это назад в ближайшем будущем будет невозможно", - подчеркнул командующий Сил обороны Эстонии.

Он также подчеркнул, что Россия будет выглядеть победителем в глазах многих стран мира, если война в Украине заморозится.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.

В то же время, эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Он предусматривает, что война продлится до середины 2026 года.

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Кто такой Андрус Мерило? Андрус Мерило (эст. Andrus Merilo, род. 2 июня 1973 года, Таллинн, Эстонская ССР) - эстонский военный офицер (генерал-майор), с 1 июля 2024 года командующий Силами обороны Эстонии в целом и Вооруженных сил Эстонии в частности. С 2021 по 2024 год был командиром 1-й пехотной бригады, а с 1 марта по 28 июня 2024 года - заместителем командующего Силами обороны, пишет Википедия.

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