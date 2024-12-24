Британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ - The Times

Коротко:
- Зеленский и Стармер провели телефонный разговор
- Отправка военных в Британию предполагает "многоэтапное путешествие"
- До войны британские войска уже обучали украинских солдат
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат. Об этом пишет The Times.
Отмечается, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился "с важностью уточнения" предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.
Уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс". Однако, как пишет издание, отправка военных в Британию предполагает "многоэтапное путешествие".
"Есть опасения, что украинцы не хотят записываться в армию из-за опасений, что они не получат надлежащей подготовки или оборудования перед отправкой на передовую. Перенос обучения на запад Украины может успокоить тех, кто хочет избежать призыва, и увеличить количество украинцев, проходящих базовый курс", - говорится в статье
До войны британские войска обучали украинских солдат на западе Украины, и в стране все еще проводят обучение небольшое количество британских военных медиков.
Появление миротворцев в Украине - последние новости
Недавно в Foreign Policy рассказали о сценарии миротворцев в Украине. Речь идет о 90 тысячах "штыков" с танками, ПВО и авиацией.
В то же время, по данным Financial Times, Евросоюз не хочет вводить миротворцев в Украину без поддержки США. Еврочиновники выдвигают долгосрочные предложения по поддержке Украины, пишет издание.
Как сообщал Главред, также и британские войска могут отправить в Украину. Страна НАТО поможет Украине в обучении военных, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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