Британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ - The Times

Уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".

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Кейр Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, armiya.az

Коротко:

Зеленский и Стармер провели телефонный разговор

Отправка военных в Британию предполагает "многоэтапное путешествие"

До войны британские войска уже обучали украинских солдат

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился "с важностью уточнения" предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.

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Уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс". Однако, как пишет издание, отправка военных в Британию предполагает "многоэтапное путешествие".

"Есть опасения, что украинцы не хотят записываться в армию из-за опасений, что они не получат надлежащей подготовки или оборудования перед отправкой на передовую. Перенос обучения на запад Украины может успокоить тех, кто хочет избежать призыва, и увеличить количество украинцев, проходящих базовый курс", - говорится в статье

До войны британские войска обучали украинских солдат на западе Украины, и в стране все еще проводят обучение небольшое количество британских военных медиков.

Появление миротворцев в Украине - последние новости

Недавно в Foreign Policy рассказали о сценарии миротворцев в Украине. Речь идет о 90 тысячах "штыков" с танками, ПВО и авиацией.

В то же время, по данным Financial Times, Евросоюз не хочет вводить миротворцев в Украину без поддержки США. Еврочиновники выдвигают долгосрочные предложения по поддержке Украины, пишет издание.

Как сообщал Главред, также и британские войска могут отправить в Украину. Страна НАТО поможет Украине в обучении военных, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

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