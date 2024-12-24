ВСУ контролируют 30% города, ситуация в Курахово очень сложная - лейтенант ВСУ

Российские оккупанты пытаются найти "дыры" в обороне.

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ВСУ контролируют 30% Курахово / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Главное из заявления военного:

РФ пытается найти "дыры" в обороне Курахово

ВСУ контролируют 30% города

Российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться, говорит лейтенант.

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"Честно говоря, очень сложно вести боевые действия в таких условиях. Курахово полностью стирают КАБами, потому что КАБы у них как арта - все равно что там, отрабатывают по площади, чтобы хотя бы что-то уничтожить", - добавил он.

По данным лейтенанта "Алекса", сейчас ВСУ контролируют около 30% Курахово.

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.

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