ВСУ контролируют 30% города, ситуация в Курахово очень сложная - лейтенант ВСУ

Главное из заявления военного:
- РФ пытается найти "дыры" в обороне Курахово
- ВСУ контролируют 30% города
Российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться, говорит лейтенант.
"Честно говоря, очень сложно вести боевые действия в таких условиях. Курахово полностью стирают КАБами, потому что КАБы у них как арта - все равно что там, отрабатывают по площади, чтобы хотя бы что-то уничтожить", - добавил он.
По данным лейтенанта "Алекса", сейчас ВСУ контролируют около 30% Курахово.
Ситуация на Кураховском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".
Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.
Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.
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