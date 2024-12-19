"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действия

Война в Украине может закончиться заморозкой боевых действий. В то же время не стоит рассчитывать на то, что мир придет навсегда. Ведь рано или поздно война вспыхнет снова. Об этом во время чата на Главреде заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
"Если будет заморозка, война однозначно вспыхнет снова. У меня нет конкретного ответа на этот вопрос, со сроками, поскольку очень многих составляющих мы не знаем, потому что идёт война, когда никто не расскажет, какая на самом деле ситуация. Какие-то фрагменты мне удаётся заметить, понять и осмыслить, но этого недостаточно, чтобы ответить на столь всеобъемлющий вопрос", - сказав Сотник.
В то же время он считает, что в ближайшем будущем война не закончится.
"Как я уже говорил, война заканчивается сначала в душе, сердце и голове. Она не закончится по желанию Трампа, Путина или Зеленского. Она закончится в связи с удовлетворением народа, который признаёт, что справедливость достигнута. Но этого я пока не наблюдаю и не думаю, что в обозримом будущем эта справедливость будет достигнута", - добавил он.
Смотрите видео с чатом Александра Сотника на Главреде:
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет акценты в своей позиции по завершению войны с Россией, намекая, что Украина может сосредоточиться на вступлении в НАТО, даже если это потребует временного прекращения борьбы за возвращение оккупированных территорий. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, перед Киевом стоят две значительные преграды. Первая - невысокие шансы на быстрое присоединение к Альянсу. Вторая - нежелание российского президента Владимира Путина обсуждать любые условия мирного урегулирования.
Зеленский также выразил надежду, что война может завершиться в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит не только от Украины, но и от позиций других мировых лидеров.
В этом контексте бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала рассмотреть дипломатические пути для завершения войны. В эфире немецкого телеканала ZDF она подчеркнула, что недопущение победы России является важным не только для Украины, но и для мирового порядка.
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Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
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