Ситуация на фронте напряженная, численность армии РФ выросла на 100 тысяч - Сырский

РФ постоянно увеличивает численность группировки войск. Только за последний год численность российского войска на территории Украины выросла на 100 тысяч оккупантов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.
Из-за увеличения численности войск продолжает расти и интенсивность войны. Он добавил, что конфликт достиг технологического уровня, в соответствии с которым Украина может говорить уже о противостоянии технологий и о противостоянии вооруженных сил.
Это серьезно влияет и на тактику, которую используют войска на поле боя. ВСУ имеют свою стратегию защиты от оккупантов. В то же время ситуация на линии фронта очень напряженная.
"Наша главная цель в защите - нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - отметил Сырский.
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Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".
Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.
Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.
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