Ситуация на фронте напряженная, численность армии РФ выросла на 100 тысяч - Сырский

Интенсивность войны значительно возросла из-за увеличения численности армии РФ в Украине.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-na-fronte-napryazhennaya-chislennost-armii-rf-vyrosla-na-100-tysyach-syrskiy-10623776.html Ссылка скопирована

Численность армии РФ в Украине за год выросла на 100 тысяч / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Александр Сырский

РФ постоянно увеличивает численность группировки войск. Только за последний год численность российского войска на территории Украины выросла на 100 тысяч оккупантов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.

Из-за увеличения численности войск продолжает расти и интенсивность войны. Он добавил, что конфликт достиг технологического уровня, в соответствии с которым Украина может говорить уже о противостоянии технологий и о противостоянии вооруженных сил.

Это серьезно влияет и на тактику, которую используют войска на поле боя. ВСУ имеют свою стратегию защиты от оккупантов. В то же время ситуация на линии фронта очень напряженная.

видео дня

"Наша главная цель в защите - нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".

Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред