'РФ накапливает, следующая неделя будет переломной': военный - о боях за Покровск

Украинским военным не удалось успешно контратаковать в населенном пункте Шевченко.

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Следующая неделя будет переломной для Покровска / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

Следующая неделя будет переломной для Покровска

РФ накапливает резервы для штурма

ВСУ не смогли успешно контратаковать в населенном пункте Шевченко

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и накапливают свои силы на этом направлении. Следующая неделя станет переломной. Об этом заявил украинский военный с позывным "Мучной".

Ситуация на Покровском направлении обостряется ежедневно. Украинские защитники пытались контратаковать в населенном пункте Шевченко, но россиянам удалось удержаться на ключевых позициях. Именно из этих точек они будут идти в атаку в ближайшие дни.

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"Также россияне имели успех южнее, взяв под контроль южную часть н.п. Даченское, и смогли потеснить нас севернее. Эта неделя будет переломной, нам остается только держаться и действовать сообщая, потому что некоторые фланги забывают маячить!" - отметил он.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стали известны ежедневные потери на Покровском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал на том, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Россияне вошли в важный населенный пункт перед Покровском. Обстановка на участке Шевченко - Новотроицкое очень тяжелая. Враг бросает в штурм много пехоты группами по 5-15 оккупантов. Россияне продвигаются оврагами, балками вдоль железной дороги и проходят по труднопроходимым местам.

Стало известно, что придумал Сырский на Покровском направлении. Главнокомандующий Вооруженных сил оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов на фронте.

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