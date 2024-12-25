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Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ

Анастасия Заремба
25 декабря 2024, 14:00
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В 2025 году Путин будет продолжать агрессивную риторику, а США могут реализовать "план Помпео" для усиления поддержки Украины.
Путин, Загородний
Вопрос окончания войны в 2025 году во многом будет зависеть от первых решений Трампа - Загородний / Коллаж Главред

Новый 2025 год обещает быть для Украины не проще уходящего года. Новый президентский срок Дональда Трампа в США станет для украинцев рубиконом - именно от его первых решений будет зависеть то, каким путем дальше пойдет война в Украине.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился с Главредом прогнозами на следующий год и рассказал, что ждет Украину в 2025 году, будут ли новые выборы и стоит ли рассчитывать на мирные переговоры.

Каких перемен стоит ожидать в 2025 году? Вопрос выборов, наверное, тоже интересует многих, потому что мы видим, что начинается какая-то активность по этому поводу. Насколько стоит на них рассчитывать в следующем году?

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На протяжении последних трех лет периодически сомнительные личности на рынке, которые начинают говорить, что "выборы будут через полгода", собирать списки, деньги и проявлять какую-то активность. А потом все это куда-то исчезает. Думаю, сейчас ситуация будет похожей.

Даже если теоретически предположить, что война заканчивается в 2025 году, то для того чтобы провести все необходимые процедурывыделить деньги, подготовиться и так далее, потребуется время. И, скорее всего, по очень оптимистичному сценарию это может быть конец 2025 года, но более возможно, что это будет весна 2026 года. И то в случае, если будет понятно, как и в каком формате заканчивается война.

Поэтому я сильно сомневаюсь, что выборы состоятся в ближайшее время. Я просто не вижу предпосылок для этого, учитывая, как это все должно быть сделано процедурно. После истории со взломанными реестрами вопрос электронного голосования, думаю, закрыт навсегда как абсолютно нереалистичный. Потому все будет по старинке, а это требует времени процедуры, предвыборной кампании в течение минимум трех месяцев, и множества других ресурсов.

Вероятен ли сценарий завершения войны в следующем году? Есть ли для этого политические предпосылки?

Все зависит от многих факторов. Главный из них, в том, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать. Соответственно, он продолжит вести себя агрессивно. Фактически, он уже сейчас это делает.

Американцы заявляют, что ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев. Оптимизм, конечно, присутствует, но судя по последним событиям, американцы будут вынуждены пойти по "плану Помпео" и предоставить Украине оружие на несколько сотен миллиардов, снять все ограничения на удары по РФ, чтобы давить на россиян. Также будет работать фактор давления на российскую экономику, в частности, в вопросе нефти. Это давление также направлено и на Китай. Кстати, недавно Трамп заявил о Панаме и Гренландии и о несправедливости в ихотношении. Это можно рассматривать как сигнал Китаю, потому что порты в Панаме уже более 10 лет находятся под контролем Китая.

Что касается Гренландии, то речь идет о стратегическом значении Арктики. В будущем освобождаются новые морские маршруты, и ожидается большая борьба за Северный морской путь. Россия также активно заявляет о своем участии, как и другие страны, которые граничат с Арктикой.

Китай, что любопытно, тоже стремится участвовать в этом процессе, хотя находится далеко от Арктики. Более того, он даже объявил себя "приарктической страной", что выглядит абсурдно.

В этой связи все эти факторы работают в комплексе, и ясность может появиться ближе к концу 2025 года. Однако многое зависит от того, останется ли Путин у власти. Американцы, судя по всему, уже жирно намекают российским элитам. Например, в статьях Кэллога был интересный пассаж о фиксации по линии разграничения, упоминания о том, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а рассмотрение вопроса возврата территорий начинается после ухода Путина от власти. Это – прямой намек российским элитам, который заключается в следующем: мол, убирайте этого психа, потому что все равно заставим вас платить дорого и долго.

Все будет понятно от первых шагов Трампа – с чем приедет Кэллог и т.д. Трамп никогда не примет условия, которые Путин пытается выдвинуть, потому что его "съедят". Трамп хочет выглядеть миротворцем, а не лузером. Если Трамп пойдет на какие-либо уступки Путину, демократы в США начнут оказывать на него сильное давление. Однако я сомневаюсь, что Трамп станет подыгрывать Кремлю.

Тем временем Украина системно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. Атаки достигают даже таких городов, как Казань, что демонстрирует растущие возможности украинской армии. Уничтожение генерала Кириллова в Москве — еще один пример проявления силы Украины.

Американцы, вероятно, будут задавать вопрос: насколько Россия вообще контролирует ситуацию внутри своих границ? События, вроде убийства генерала в центре Москвы, говорят об ослаблении контроля.

Временной фактор, скорее всего, играет на Украину. Однако многое будет зависеть от политики Трампа, если он вернется к власти. А он, вероятно, будет оказывать давление на союзников России, а также на рынок энергоносителей, что является главным фактором для РФ.

Вы упомянули о демократах и внутренней ситуации в США. Как тогда это соотносится с текущими заявлениями Трампа? Стоит ли их вообще принимать всерьез, или пока это не имеет большого значения?

На мой взгляд, никакого четкого плана у Трампа пока нет, он только формируется — как в отношении России, так и в вопросах войны. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации. Как Майк Тайсон однажды сказал: "Любой план работает, пока ты не получишь удар в лицо". Здесь то же самое – сейчас никто не вступает в прямые переговоры с Россией, но потом США посмотрят на эту "клинику", и, если их постоянно будут "посылать", то реакция на действия РФ будет совсем иной.

Судя по заявлениям Трампа, он понимает, что для Путина встреча с ним важнее, чем наоборот. Путин явно заинтересован в диалоге, но Трамп не спешит. Он показывает, что время работает против Кремля. Трамп говорит Путину: мол, приезжай. Другой вопрос – куда? В Монголию?

То, что США точно будут делать, и Трамп уже говорит об этом, так это экспортировать нефть. Даже если Путин предложит место для встречи, это будет выглядеть так, будто он готов на уступки. Не исключено, что Трампу будет выгодно показать свою силу в этом вопросе.

Что касается экономики, Трамп акцентирует внимание на выходе США из климатических соглашений и наращивании экспорта природных ресурсов. Это создает серьезное давление на Россию, ведь ее экономика сильно зависит от экспорта энергоносителей. А если цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, это станет клинической смертью российской экономики. Ведь с такими ценами россияне не то что воевать не смогут, им будет тяжело удержать ситуацию внутри РФ.

При таких условиях насколько в следующем году вероятны хотя бы первые шаги по началу мирных переговоров?

Россияне попали в собственную ловушку. Они считают украинскую власть нелегитимной, Путин призывает Зеленского пойти на выборы, но с кем они собирались говорить?! Понятно, что идеальным вариантом для США была бы встреча с американцами и двусторонние переговоры по Украине. Но Путин захочет получить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе, а Трамп скажет – на каком основании? Путин хочет, чтобы Украина отдала РФ Запорожье, Херсон и Донецкую область, но с чего вдруг – армия не разбита. Да, отступает, тяжело, но не разбита, а удары по территории РФ стали ежедневными, о чем еще в прошлом году украинцы и мечтать не могли.

Украина, вероятно, может готовить что-то "интересное" для РФ к инаугурации Трампа – не исключаю, что это могут быть, например, Приднестровье и Брянская область.

Все это время Путин будет выдвигать все новые и новые условия, потому, повторюсь, как бы им не хотелось США, вероятно, будут вынуждены вернуться к "плану Помпео" по усилению Украины.

Можно уточнить – насколько удары по Москве сейчас имеют влияние на Путина и его сговорчивость?

На сговорчивость – нет, потому что он уверен, что у РФ все хорошо. Прилетело по Казани – он сразу занервничал, поскольку там много производств. Но нам не нужны удары по Москве – нужны удары по ее энергосетям, которые могут вызвать блэкаут. Именно такие шаги способны системно работать на расшатывание ситуации и приближение гражданской войны. Даже по Кадырову бьют с той же целью: спровоцировать его на борьбу с Кремлем.

Что ждет украинскую экономику в следующем году, если помощь от США, как военная, так и экономическая, уменьшится?

Военная помощь Украине не уменьшиться, она будет сосредоточена на Европе. США будут делать все, чтобы европейцы обеспечивали финансирование войны в Украине, поскольку уже звучат заявления о том, что Трамп требует от Европы выделить 5% от их ВВП на поддержку Украины, чтобы США не тратили средства на оборону. В результате финансовые обязательства могут частично лечь на Европу, но финансирование армии, оборонных закупок, в том числе американского вооружения, скорее всего, продолжится.

Не думаю, что в экономическом плане ситуация в Украине будет сильно меняться – в целом онаостанется примерно такой же, как сейчас. Курс доллара и цены будут в пределах текущих значений – я не верю в сценарий апокалипсиса.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Тарас Загородний
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