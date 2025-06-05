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Почему кот "плюхается" на спину и показывает живот: эксперт удивила ответом

Руслана Заклинская
5 июня 2025, 19:40
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Коты часто имеют определенную причину для такого жеста, но это не всегда является приглашением к поглаживанию живота.
Почему кот 'плюхается' на спину и показывает живот: эксперт удивила ответом
Что на самом деле означает, когда кот переворачивается на спину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Ловушка ли это - когда ваш кот переворачивается на спину
  • Почему коты так себя ведут
  • Как читать язык тела животного

Каждый владелец кота хорошо знает, что в отношениях с пушистым другом главную роль играет именно он. Именно кот решает, когда ему нужно внимание, ласка или покой. Поэтому, когда ваша кошка вдруг "плюхается" на пол перед вами, лениво перекатывается на бок и открыто демонстрирует животик - трудно удержаться от соблазна почесать ее. Но всегда ли это искреннее приглашение к нежности? Или, возможно, это изощренная ловушка и вас ждет неожиданный "кусь"?

По словам британского эксперта по поведению кошек Аманды Кемпион, которая имеет более 30 лет опыта и ведет образовательный TikTok-аккаунт, такое поведение - не просто милая игра. У котов всегда есть более глубокая мотивация, даже если на первый взгляд это выглядит как невинная шалость.

видео дня

"Когда кошка перекатывается на бок или демонстративно ложится перед вами животом вверх, она выражает доверие и приглашает к взаимодействию. Но это не всегда означает, что она хочет, чтобы ее гладили по животу", - объяснила Аманда.

По ее словам, это жест уязвимости, проявление комфорта и доверия. Кот, который открывает свое самое уязвимое место - брюшко - говорит вам: "Я тебе доверяю". Однако не путайте доверие с разрешением на физический контакт.

Смотрите видео с объяснением, почему коты "переворачиваются" перед вами:

@kittysittycatbehaviour "Ваша кошка когда-нибудь приманивала вас флопом? Расскажите, что произошло дальше!" #catflop#trustedsigns#catbehavior#catsoftiktok#felinebodylanguage#catlove#funnycats#petparentlife#playfulkitty#felinefriendship#kittysitty♬ original sound - kittysittycatbehaviour

Эксперт советует внимательно наблюдать за языком тела животного, чтобы лучше понять его истинные намерения:

  • Расслабленное тело - мягкое, пластичное, без напряжения.
  • Упругое тело, дрожащий хвост или прижатые уши - признак напряжения или нежелания к контакту.
  • Дергание хвоста - это особенно четкий сигнал: не трогай.

"Всегда уважайте телесные сигналы кота. Это ключ к крепким и доверительным отношениям с ним. Часто меньше - значит больше. Дайте им пространство, и они сами придут к вам, когда будут готовы", - подчеркнула Аманда.

Она также добавила, что иногда коты могут находиться в игривом настроении и опрокидывание на спину - лишь часть своеобразного флирта, за которым может следовать легкий укус или прыжок. Это не агрессия - просто элемент игры, присущий многим котам.

Поэтому в следующий раз, когда ваша кошка выполнит эффектное "плюхание" перед вами, не спешите тянуть руку к животику. Лучше наблюдайте, анализируйте и действуйте с уважением к ее кошачьему языку - он более красноречив, чем кажется.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

Советы владельцам котов - новости по теме

Ранее рассказывалось, почему кот отказывается от еды и корма. Коты могут отказываться от еды из-за наследственных инстинктов диких предков: они привыкли есть мелкую добычу в разное время и не одну и ту же пищу. Если кот имеет постоянный доступ к корму, он становится переборчивым или переедает.

Также домашние коты редко добровольно глотают лекарства, так что приходится хитрить. Главред узнал несколько действенных способов, как дать коту таблетку.

Японские ученые выяснили, что частота мурлыканья у котов зависит от генетики. Исследование показало, что животные с коротким вариантом гена, связанного с андрогеновыми рецепторами, мурлыкают чаще и активнее общаются с людьми, особенно самцы.

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Кто такая Аманда Кэмпион?

Аманда Кэмпион - зарегистрированный в Великобритании клинический специалист по поведению кошек. У женщины более 30 лет опыта ухода за котами. Также она полноправный член APBC, ABTC и других международных организаций, занимающихся вопросами поведения кошек. Аманда помогает исправлять нежелательные проблемы, тревогу и стрессы, которые могут возникать время от времени. Много лет работала с благотворительными организациями, помогая реабилитировать кошек после отказа от домашнего употребления и эвтаназии. Как специалист по клиническому поведению животных, я помогаю с различными типами поведения кошек.

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