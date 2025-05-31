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Почему некоторые коты мурлыкают больше других: ответ удивляет

Даяна Швец
31 мая 2025, 16:26
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Ученые выяснили, почему некоторые коты мурлыкают безостановочно.
кот
Коты со смешанными генами больше мурлыкают/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Интенсивность мурлыканья кошек связана с генетикой, в частности с геном рецептора андрогена
  • Кошки, имеющие ген, который ассоциируется со смешанными породами, мурлычут чаще

Многие владельцы кошек замечают, что некоторые любимцы мурлычут чаще и громче других. Причины этого явления долго оставались непонятными. Однако недавнее исследование, проведенное учеными из Киотского университета в Японии, пролило свет на природу мурлыканья, пишет Главред со ссылкой на The Independent.

Как оказалось, интенсивность мурлыканья у кошек имеет прямую связь с их генетическими особенностями. Исследование показало, что коты со смешанным происхождением, которые имеют определенную вариацию гена, связанного с андрогеновыми рецепторами, мурлыкают чаще. Речь идет о коротком типе этого гена.

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Ученые проанализировали поведение 280 стерилизованных котов и кошек смешанных пород, которые живут в домашних условиях. Они собрали ДНК образцы и исследовали ген, влияющий на восприятие андрогенов - гормонов, которые играют роль во многих физиологических процессах, в том числе и в поведении.

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​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

Выяснилось, что животные с коротким вариантом гена не только активнее мурлыкают в присутствии людей, но и вообще чаще используют вокальную коммуникацию. Особенно это касается самцов, которые демонстрировали повышенный уровень общения с людьми.

Эти же коты также обнаружили высокий уровень агрессивности к незнакомым людям, что тоже может быть обусловлено особенностями гена.

Интересно, что среди диких родственников домашних котов - например, бенгальская кошка или кошка-рыбак - наблюдается тот же короткий тип гена, что, вероятно, имеет общее эволюционное происхождение с поведением домашних мурлык.

Также ранее рассказывалось, почему кот отказывается от еды и корма.

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Что известно о The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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