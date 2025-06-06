Дочь Келлога публично обратилась к отцу после массированного обстрела Украины

Моббс убеждена, что россияне не хотят мира.

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Дочь Келлога отреагировала на очередную атаку РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Instagram / @mobbs_mentality, Киевская городская прокуратура, скриншот

Вкратце:

Ночью, 6 июня, россияне нанесли массированный удар по Украине

На фоне ракетной атаки дочь Келлога сделала эмоциональное заявление

Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный удар России по Украине 6 июня и эмоционально обратилась к отцу. Соответствующее сообщение она опубликовала в соцсети Х.

"Громкая ночь в Киеве, папа! Взрывы и стрельба среди ночи. У меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", - написала Моббс и тегнула отца в тексте. видео дня

Из сообщения точно непонятно, находится ли она сейчас в Киеве.

Дочь Келлога отметила, что российские оккупанты били ночью не только по Киеву, но и по ряду других украинских регионов. Моббс также прокомментировала российскую риторику о так называемых "ответных ударах".

"РФ хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но точечные удары (по аэродромам - Главред) Украина нанесла в ответ на беспощадные атаки на мирных жителей и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только больше войны и всю Украину", - заявила Моббс.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Массированная атака по Украине 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар РФ попали 10 регионов страны. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 6 июня, россияне запустили более 400 БПЛА и 40 крылатых и баллистических ракет.

Кроме того, в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

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