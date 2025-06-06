У Путина есть идея фикс: названа цель РФ в войне с Украиной

Нынешний хозяин Кремля хочет сохранить власть до конца жизни.

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У Владимира Путина есть идея фикс / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

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Война была нужна Путину, чтобы поднять рейтинг

У главы Кремля есть "идея фикс"

Российский диктатор Владимир Путин хочет сохранить власть до конца жизни и война в Украине ему была нужна, чтобы поднять свои рейтинги. Об этом в интервью Главреду сказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

По его словам, режим Путина исчерпал возможности для экономического роста еще до аннексии Крыма.

"Если посмотреть статистику, в 2010 году рост ВВП России составлял около 4%, в 2011 — уже около 3%, и далее он продолжал снижаться. Это связано с тем, что политическая система в России крайне неблагоприятна для бизнеса, долгосрочных инвестиций, развития производства. Там могут в любой момент отобрать капитал, активы, собственность — все что угодно. В таких условиях никакая серьезная экономика расти не может", - объяснил Бондарев.

Кроме того, падали и рейтинги Путина. Захват Крыма позволил приподнять утраченные рейтинги и держать несколько лет.

"Война против Украины в 2022 году задумывалась примерно по тому же сценарию — быстрое завоевание, подчинение, неделя-две — и все, Украина "радуется", Путин — снова "великий правитель", рейтинги снова наверху", - сказал экс-дипломат.

При этом у главы Кремля есть "идея фикс".

"Глобальная цель Путина — договориться с США о разделе мира на сферы влияния. Это его идея фикс. Он хочет сохранить власть до конца жизни, а, может, даже передать ее кому-то из близкого окружения — друзьям, родственникам, внукам. Для этого ему нужна стабильная власть", - сказал Бондарев.

Смотрите видео - Интервью Бориса Бондарева Главреду:

Как писал Главред, политолог Петр Олещук объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин саботирует мирную сделку с президентом США Дональдом Трампом в отношении Украины, хотя на самом деле вполне мог бы подумать о замораживании войны уже сейчас.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что действия Кремля предсказать сложно, но нельзя исключать, что Путин может переключить внимание с Украины и начать агрессию против стран НАТО.

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает, что единственное, что способно положить конец режиму Владимира Путина - это борьба "башен Кремля". Впрочем, сейчас предпосылок для этого нет.

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Кто такой Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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