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Золотарев спрогнозировал, что способно положить конец режиму Путина

Анна Ярославская
3 июня 2025, 02:44
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В России борьба за власть очень часто выступала генератором смуты.
Золотарев, Путин
Золотарев считает, что пока нет предпосылок к свержению режима Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

  • Борьба за власть не раз становилась фатальной для стабильности в РФ
  • Пока что Путин объединяет интересы "башен Кремля"

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает, что единственное, что способно положить конец режиму Владимира Путина - это борьба "башен Кремля". Впрочем, сейчас предпосылок для этого нет.

"В истории России так бывало не раз: борьба за власть становилась фатальной для внутриполитической стабильности. Но у нас есть немалая группа экспертов, которые всерьез фантазируют на тему распада России. Желающих инвестировать среди западных филантропов хватает. Но пока таких предпосылок нет", - сказал Золотарев во время чата на Главреде.

По словам политолога, пока что Путин является той фигурой, которая объединяет интересы нескольких групп, то есть "башен Кремля".

"А вот что будет после Путина – это другой вопрос. Может быть что-то подобное тому, как после смерти Сталина, казалось бы, незыблемый и жесточайший режим начал постепенно сдуваться. В результате борьбы за власть одних тогда отправляли в отставку, а других, как Берию – к стенке. Тем не менее, в России борьба за власть очень часто выступала генератором смуты", - отметил он.

Как писал Главред, Золотарев также сказал, что нужно сделать Украине, чтобы РФ стала более сговорчивой на переговорах.

Смотрите видео - Чат с Андреем Золотаревым на Главреде:

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Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко считает, что страна-агрессор Россия контролируемо разделится на национальные образования с центральной Москвой в следующие 50 лет. По его словам, такой сценарий неизбежен при двух условиях, а именно: режим кремлевского диктатора Владимира Путина сохранится и в последующие годы, а также политика агрессии в сторону других государств не претерпит изменений.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука заявлял, что процесс распада России может начаться тогда, когда региональные кланы почувствуют слабость центра и начнут перехватывать власть в регионах.

Бывший замглавы СБУ Виктор Ягун считает, что Россия просто не может существовать в ее нынешнем виде, тем более в условиях постоянной турбулентности.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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