Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорах

На переговоры в Стамбул и российская, и украинская стороны приезжали с политическими целями.

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Андрей Золотарев оценил перспективы мирных перегововров / Главред, Офис президента Украины, скрин

Вы узнаете:

Каковы перспективы мирных переговоров в ближайшее время

Что нужно сделать, чтобы РФ пошла на компромисс

Чтобы мирные переговоры были продуктивными, Украине нужно удержать фронт. Впрочем, в ближайшее время прогресса в переговорах ожидать не приходится. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Надеюсь, что нам удастся удержать фронт и не допустить там больших проблем в ближайшие месяц-два. Это станет самым сильным аргументом и побудительным мотивом для ведения продуктивных переговоров", - сказал он.

Он напомнил, что 15 мая 2022 года прекратила работать переговорная группа, через три года переговоры возобновились. И на них и российская, и украинская стороны приезжали с политическими целями.

"Тогда был Мединский во главе делегации. Потому Россия это использовала как намек – мол, смотрите, потеряв территории, потеряв половину энергетики, потеряв сотни тысяч человеческих жизней, спустя три года мы вернулись в ту же точку. Плюс практически неизменным остался пакет требований Москвы. Украина ответила взаимно, никаких компромиссных точек не было. А такие позиции исключают продуктивный диалог", - отметил политолог.

Золотарев считает, что если удастся удержать фронт, то позиция России станет более компромиссной.

"Пока в Кремле убеждены, что военная удача на их стороне, а это не способствует уступкам и жестам доброй воли. И сейчас, судя по всему, Банковая будет просто тянуть время, хотя и перечить Трампу тоже не будет", - резюмировал политолог.

Смотрите видео - Чат с Андреем Золотаревым на Главреде:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. На встрече ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал их "довольно приемлемыми".

В то же время российский вариант меморандума никто не видел - ни Украина, ни США.

28 мая президент Украины Зеленский заявил, что мир и Украина уже больше недели ждут от России так называемый меморандум об условиях прекращения войны. Но Кремль вместо конструктивных предложений снова выдвигает старые ультиматумы.

Агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет, что Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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