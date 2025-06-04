Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Путин саботирует сделку с Трампом: Олещук назвал истинное желание диктатора

Анна Ярославская
4 июня 2025, 04:15
100
Российский диктатор надеется получить победу на поле боя.
Почему Путин саботирует сделку с Трампом: Олещук назвал истинное желание диктатора
Путин считает, что и дальше сможет манипулировать Трампом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вы узнаете:

  • Чего на самом деле хочет Путин
  • Почему диктатор РФ саботирует мирные переговоры

Политолог Петр Олещук объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин саботирует мирную сделку с президентом США Дональдом Трампом в отношении Украины, хотя на самом деле вполне мог бы подумать о замораживании войны уже сейчас.

По словам Олещука, Путин считает, что и дальше сможет манипулировать главой Белого дома.

видео дня

"Путин не хочет никаких сделок – он хочет победы. Он думает, что сможет манипулировать Трампом и в дальнейшем, и поэтому Трамп не будет помогать Украине, а без американской помощи российские войска победят на поле боя", - сказал политолог.

"Зачем Путину сделка, если, как он считает, он победит в войне и продиктует условия капитуляции?", - добавил Олещук.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

Тем временем РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. Одним из требований РФ остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской. Также РФ хочет нейтралитета Украины, отказа от вступления в военные союзы и запрет на размещение иностранных формирований на территории страны. Детальнее читайте в материале: Огромный перечень условий: появился полный текст "мирного меморандума" РФ.

Также сообщалось, что США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования и "они довольно приемлемы".

Кроме того, Белый дом готов обсуждать требования Кремля по гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Сейчас, по его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

Другие новости:

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Петр Олещук война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО хочет пересчитать оборонные расходы: как это повлияет на финансовую поддержку Украины

НАТО хочет пересчитать оборонные расходы: как это повлияет на финансовую поддержку Украины

01:34Политика
"Мы требуем ответа от России": глава МИД выдвинул Кремлю жесткое требование

"Мы требуем ответа от России": глава МИД выдвинул Кремлю жесткое требование

00:18Война
"Видение расходится": экс-командующий СБС Сухаревский назвал причину увольнения

"Видение расходится": экс-командующий СБС Сухаревский назвал причину увольнения

23:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

Гороскоп на сегодня 4 июня: Ракам - чистое удовольствие, Водолеям - подарок

Гороскоп на сегодня 4 июня: Ракам - чистое удовольствие, Водолеям - подарок

Последние новости

04:55

Что увидели первым на картинке: тест раскроет скрытые стороны вашего "я"

04:36

Гороскоп на завтра 5 июня: Близнецам - удовольствие, Весам - захватывающая новость

04:15

Почему Путин саботирует сделку с Трампом: Олещук назвал истинное желание диктатора

03:30

На какой скорости срабатывают подушки безопасности в авто: ответ удивит многих

02:45

Чем "вдача" отличается от "удачі": лишь единицы знают правильный ответВидео

Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – ОлещукЗаигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук
02:26

Почему Россия не имеет отношения к Киевской Руси - историк раскрыл малоизвестный факт

01:34

НАТО хочет пересчитать оборонные расходы: как это повлияет на финансовую поддержку Украины

01:30

Мамина харизма: как выглядит непубличная и самая младшая дочь Умы Турман

00:44

Ведущая 1+1 рассказала о страхе не иметь детей, и почему скрывает мужа

Реклама
00:32

Стоит ли мыть подкапотное пространство автомобиля: механика дал подробный ответ

00:18

"Мы требуем ответа от России": глава МИД выдвинул Кремлю жесткое требование

00:02

Ирму Витовскую "похоронили" в Сети - бурная реакция актрисы

03 июня, вторник
23:32

"Видение расходится": экс-командующий СБС Сухаревский назвал причину увольнения

23:29

Санкции на паузе: почему Трамп решил придержать главный рычаг давления

22:42

Роберт "Мадьяр" Бровди: что известно о новом командире беспилотных систем ВСУ

22:17

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

22:08

Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США Уиткоффом - о чем говорили

22:02

Рождение звезды: Дантес показал, как выглядел на своем выпускном вечере

22:00

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

21:32

Простая задача ставит в тупик: миллионы людей не могут решить нехитрое уравнение

Реклама
21:28

Зеленский уволил трех командующих и объявил о новых назначениях в ВСУ

21:03

"Остаюсь в строю": Драпатый после разговора с Зеленским получил новую должность

21:03

Есть ли угроза прорыва к Харькову: эксперт раскрыл детали о резервах врага

20:50

Атака СБУ на Крымский мост является пиар-победой Украины - корреспондент Sky News

20:34

О "золотом правиле" знают единицы: какую одежду обязательно стирать наизнанкуВидео

20:33

Умер композитор Евгений Дога - автор музыки к к/ф "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо"Видео

20:16

Ермак провел переговоры с Келлогом и выдал ультиматум России - что известно

20:11

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

20:05

Собирайте больше огурцов: огородница раскрывает простой секрет щедрого урожаяВидео

19:48

Будет +32 градуса: где в Украине скоро ударит сильная жара

19:40

Зачем люди кладут разрезанный лимон в холодильник: ответ сразит просто наповалВидео

19:38

"Весь мир будет в труху": экс-дипломат РФ объяснил, чем Путин держит Запад в страхеВидео

19:13

"Последствия серьезные": в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста

19:07

"Можете оказаться в мешке": Чубаров призвал россиян срочно уехать из Крыма

19:00

Чем завершится битва меморандумов Украины и Россиимнение

18:52

Настя Каменских ошеломила платьем за 60 тысяч гривен - реакция поклонников

18:46

Крымский мост снова "устал": СМИ раскрыли детали загадочного подрыва под водой

18:35

США разочарованы "невозможными" условиями РФ для перемирия, но не удивлены - ABC

18:32

Копеечное средство спасет любимый наряд: как быстро избавиться от сложных пятенВидео

18:03

Путин валяет дурака и затевает игру против Трампа: Олещук описал угрозу президенту США

Реклама
18:01

РФ может осуществить массированный ракетный удар по Украине: в ГУР назвали цифры

17:40

Операция "Паутина": Генштаб назвал точное количество уничтоженных самолетов РФ

17:35

"Самая красивая женщина мира" разорвала помолвку: что было в брачном контрактеВидео

17:11

Новый президент Польши впервые сделал заявление об Украине и обратился к Зеленскому

17:08

В Украине могут подорожать два базовых белковых продукта: эксперт назвал причину

17:07

Существуют ли современные ведьмы: священник дал однозначный ответ

17:04

"Имеет статус выше моего": Ризатдинова сделала громкое заявление о личной жизни

16:53

Глава МАГАТЭ прибыл с визитом в Украину: с кем встретился, что обсуждал

16:52

"Сумы становятся прифронтовым городом": известно, как далеко могут зайти оккупанты

16:48

Как не угробить урожай: какие растения нельзя выращивать рядом с картофелемВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять