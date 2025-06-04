Почему Путин саботирует сделку с Трампом: Олещук назвал истинное желание диктатора

Российский диктатор надеется получить победу на поле боя.

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Путин считает, что и дальше сможет манипулировать Трампом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вы узнаете:

Чего на самом деле хочет Путин

Почему диктатор РФ саботирует мирные переговоры

Политолог Петр Олещук объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин саботирует мирную сделку с президентом США Дональдом Трампом в отношении Украины, хотя на самом деле вполне мог бы подумать о замораживании войны уже сейчас.

По словам Олещука, Путин считает, что и дальше сможет манипулировать главой Белого дома.

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"Путин не хочет никаких сделок – он хочет победы. Он думает, что сможет манипулировать Трампом и в дальнейшем, и поэтому Трамп не будет помогать Украине, а без американской помощи российские войска победят на поле боя", - сказал политолог.

"Зачем Путину сделка, если, как он считает, он победит в войне и продиктует условия капитуляции?", - добавил Олещук.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

Тем временем РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. Одним из требований РФ остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской. Также РФ хочет нейтралитета Украины, отказа от вступления в военные союзы и запрет на размещение иностранных формирований на территории страны. Детальнее читайте в материале: Огромный перечень условий: появился полный текст "мирного меморандума" РФ.

Также сообщалось, что США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования и "они довольно приемлемы".

Кроме того, Белый дом готов обсуждать требования Кремля по гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Сейчас, по его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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