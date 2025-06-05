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Скачки напряжения: эксперт рассказал, как защитить домашнюю технику от скрытой угрозы

Руслан Иваненко
5 июня 2025, 22:37
52
Специалист рассказывает, как настроить реле контроля напряжения, чтобы предотвратить аварийные ситуации в электросети.
Реле
Как избежать выхода из строя газового котла из-за скачков напряжения/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как защитить бытовую технику от опасных скачков напряжения
  • Какое устройство спасет ваши телевизоры и холодильники от поломок
  • Можно ли самостоятельно установить защиту для бытовых приборов

Перепады напряжения в электросети - одна из главных причин выхода из строя бытовой техники. Нормальное рабочее напряжение в домашней сети составляет 220 В.

Главред решил разобраться, как защитить бытовую технику от перепадов напряжения.

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Техника с импульсным источником питания, например телевизоры, компьютеры, мониторы и электроплиты, может работать при снижении напряжения, но эффективность работы значительно падает.

Эксперт отмечает, что для надежной защиты дома необходимо установить специальное реле контроля напряжения. Это недорогой, но эффективный прибор, который размыкает цепь питания при превышении или снижении порога напряжения от 220 В.

Вы можете самостоятельно настроить время задержки включения и пределы срабатывания устройства.

Установку реле напряжения лучше доверить профессионалам, особенно если речь идет о защите всего дома. Устройства бывают как на 220 В, так и на 380 В, что позволяет использовать их в разных типах сетей.

Если же нужно защитить отдельный прибор - холодильник, газовый котел или циркуляционный насос - существуют индивидуальные реле, которые подключаются без привлечения электрика просто к розетке.

Подробные рекомендации о выборе реле напряжения можно получить у видеоэксперта на канале "Energomag".

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Что известно о канале "Energomag"?

Канал "Энергомаг" предлагает профессиональные советы от эксперта по электричеству. Специалист подробно рассказывает об интересных фактах, связанных с электрической энергией, и учит правильной эксплуатации электроприборов. Кроме технических аспектов, на канале также освещаются важные правила безопасности, которых следует придерживаться в быту для предотвращения аварийных ситуаций.

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