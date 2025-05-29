Почему корабли называют женскими именами: причина известна не всем

Хотя и морские суда называли женскими именами, само их присутствие на борту нередко считали плохой приметой.

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Как первые мореплаватели "задабривали" море / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему кораблям дают женские имена

Откуда берет начало эта морская традиция

Неважно, вы турист, который посетил более 20 стран, или человек, который ни разу не был за границей. Наверняка все слышали, что корабли называют женскими именами. Главред решил выяснить, с чем это связано.

От "Королевы Елизаветы" до "Леди Вашингтон" - морские суда довольно часто называют в женском роде, даже в повседневной речи моряки обращаются к ним как к "ней". И не важно, это роскошный круизный лайнер или один из крупнейших военных кораблей в военной истории.

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Называть корабли женскими именами - традиция, которая пошла еще с давних времен, передает портал Slash Gear.

В морских легендах океан был дикой, непредсказуемой силой, и первые мореплаватели, преимущественно мужчины, склонялись к женской персонификации, чтобы "задобрить" море. При этом парадоксально: женщин на борту часто считали плохой приметой.

Со временем, примерно в 19 веке, женские фигурки начали появляться на носах кораблей и постепенно стали основными талисманами моряков. Это могли быть резные фигурки королевских особ женского пола, или фигурки русалок.

Называть корабль в честь жены, матери или любимой также было способом сохранить связь с домом во время длительных путешествий.

Еще одно объяснение того, почему корабли называют женским именем и говорят "она" - лежит в плоскости самого языка.

Многие европейские языки, в частности французский, испанский и немецкий, определяют род существительных, и корабли часто по умолчанию относятся к женскому роду. Например, в латинском языке для обозначения корабля используется существительное женского рода "navis".

В древнеанглийском также существовали грамматические роды, и "корабль" имел женский род. Хотя современный английский отказался от родов, привычка осталась.

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