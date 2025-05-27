Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

Нарушение таможенных правил может привести к конфискации вещей, штрафам или даже уголовной ответственности.

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Ограничения по перевозке вещей через границу Украины в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, dpsu.gov.ua

Вы узнаете:

Какие продукты нельзя перевозить через границу

С каким количеством лекарств разрешено пересекать границу

Тысячи украинцев ежедневно пересекают границу или на выезд, или на въезд в страну. При этом многие все еще не знают правил пересечения, из-за чего попадаются с вещами, которые запрещено провозить с собой.

Главред узнал, что нельзя брать с собой при пересечении границы в 2025 году. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал украинский блогер Саша Матвеев.

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По его словам, кроме достаточно понятных запретов, как вот на перевозку оружия, также нельзя пересекать границу с некоторыми медикаментами. Прежде всего речь идет о наркотических и психотропных веществах без соответствующего рецепта. Также пограничники могут не пропустить украинцев через границу с сильнодействующими препаратами без назначения врача, или же если у человека будет более 500 миллилитров лекарств без документов, подтверждающих их необходимость.

Ограничения на перевозку через границу действуют и для продуктов питания. Украинцы не могут провозить с собой мясные и молочные продукты, или домашнюю консервацию. Даже на овощи и фрукты действуют ограничения по весу.

Такие же ограничения введены и для алкоголя и табачные изделия. Через границу можно провезти:

до 1 литра крепкого алкоголя;

до 2 литров слабоалкогольных напитков (крепостью до 22,3%);

до 4 литров вина (кроме игристого);

до 16 литров пива; до 200 сигарет или 50 сигар.

Самое неожиданное ограничение касается техники. Через границу с Украиной можно провозить только по одной единице гаджетов каждого вида. То есть, при попытке пересечь границу с, например, двумя телефонами, человека могут заставить составить декларацию, или же вообще изъять гаджет.

Что касается денег, то без декларирования разрешено перевозить наличные до 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательному декларированию.

Под запретом также вывоз культурных ценностей, некоторых видов животных и растений, а также отдельных видов материалов.

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Кто такой Саша Матвеев? Саша Матвеев - украинский блогер и автор YouTube-канала, на котором он рассказывает о жизни украинцев в Украине и за рубежом, в частности в Польше. На канал украинца подписаны более 220 тысяч пользователей.

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