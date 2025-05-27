Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

Анна Косик
27 мая 2025, 17:53
226
Нарушение таможенных правил может привести к конфискации вещей, штрафам или даже уголовной ответственности.
Граница, украинцы на границе
Ограничения по перевозке вещей через границу Украины в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, dpsu.gov.ua

Вы узнаете:

  • Какие продукты нельзя перевозить через границу
  • С каким количеством лекарств разрешено пересекать границу

Тысячи украинцев ежедневно пересекают границу или на выезд, или на въезд в страну. При этом многие все еще не знают правил пересечения, из-за чего попадаются с вещами, которые запрещено провозить с собой.

Главред узнал, что нельзя брать с собой при пересечении границы в 2025 году. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал украинский блогер Саша Матвеев.

видео дня

По его словам, кроме достаточно понятных запретов, как вот на перевозку оружия, также нельзя пересекать границу с некоторыми медикаментами. Прежде всего речь идет о наркотических и психотропных веществах без соответствующего рецепта. Также пограничники могут не пропустить украинцев через границу с сильнодействующими препаратами без назначения врача, или же если у человека будет более 500 миллилитров лекарств без документов, подтверждающих их необходимость.

Ограничения на перевозку через границу действуют и для продуктов питания. Украинцы не могут провозить с собой мясные и молочные продукты, или домашнюю консервацию. Даже на овощи и фрукты действуют ограничения по весу.

Такие же ограничения введены и для алкоголя и табачные изделия. Через границу можно провезти:

  • до 1 литра крепкого алкоголя;
  • до 2 литров слабоалкогольных напитков (крепостью до 22,3%);
  • до 4 литров вина (кроме игристого);
  • до 16 литров пива; до 200 сигарет или 50 сигар.

Самое неожиданное ограничение касается техники. Через границу с Украиной можно провозить только по одной единице гаджетов каждого вида. То есть, при попытке пересечь границу с, например, двумя телефонами, человека могут заставить составить декларацию, или же вообще изъять гаджет.

Что касается денег, то без декларирования разрешено перевозить наличные до 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательному декларированию.

Под запретом также вывоз культурных ценностей, некоторых видов животных и растений, а также отдельных видов материалов.

Читайте также:

Кто такой Саша Матвеев?

Саша Матвеев - украинский блогер и автор YouTube-канала, на котором он рассказывает о жизни украинцев в Украине и за рубежом, в частности в Польше. На канал украинца подписаны более 220 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

госграница
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

19:29Синоптик
"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

18:58Война
В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

18:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

Последние новости

19:29

Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

19:15

Зачем хранить соль в холодильнике: блогерша дала неожиданный ответ

18:58

"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

18:57

Цены на А-95 летят вверх: где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

18:47

У Трампа остался рычаг: в ОП рассказали, что может заставить Путина к переговорам

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
18:40

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

18:27

РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

18:17

Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответомВидео

18:09

Теплый пол без ошибок - что стоит знать перед монтажом

Реклама
18:04

"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

17:59

В РФ начнутся репрессии против россиян, поддерживающих войну - в чем причинаВидео

17:53

Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажировВидео

17:53

Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

17:37

Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

17:37

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

17:26

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

17:23

РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT

17:15

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили КремлюВидео

17:14

Невероятная загадка для самых умных: чем отличаются 2 котят

17:12

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

Реклама
17:09

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

17:01

Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

16:53

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:28

В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят "сверху"

15:22

Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте

15:21

Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

15:20

Эффективные способы увеличить густоту волос новости компании

14:58

Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

14:33

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

14:33

Оккупанты штурмуют Сумскую область: Демченко раскрыл замысел врага

Реклама
14:23

РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

14:22

"Мне осталось немного": Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о болезни

14:08

Украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка - детали

14:07

Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

14:00

Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечкиВидео

13:52

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

13:42

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

13:35

В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

13:32

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:27

"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчасВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять