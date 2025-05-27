Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

Ингредиент, который обычно есть у всех на кухне, поможет справиться с грязью на подошве утюга.

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Подошва утюга будет как новая после этого лайфхака / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего смачивать полотенце в лимонной кислоте

Что помогает быстро очищать утюг от грязи

Со временем даже самые качественные утюги загрязняются. На подошве появляется налет, или же остаются подгоревшие волокна тканей. Это не только портит вид утюга, но и может повредить одежду во время следующей глажки.

Но Главред узнал, как это исправить с помощью лимонной кислоты и полотенца. Об этом в своем видео в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

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По ее словам, для того чтобы очистить подошву утюга от грязи нужно для начала смочить хлопковое полотенце в теплой воде, а затем хорошо его отжать, чтобы оно было влажным, но не мокрым.

Следующим шагом надо полить полотенце лимонным соком или раствором из лимонной кислоты с водой. Далее разогретым утюгом нужно осторожно поводить по полотенцу в течение нескольких минут.

Кислота будет постепенно растворять загрязнения, а полотенце впитает их в себя, поэтому после такой процедуры подошва утюга будет как новая.

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Кто такая София Сизова? София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

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