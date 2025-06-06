Враг оккупировал два населенных пункта в направлении крупного города - DeepState

Оккупанты продолжают продвигаться в направлении важного города.

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На Донетчине враг прорывается к важному городу / Коллаж: Главред, фото: 95 ОДШБр, скрин с DeepState

Что сообщили аналитики:

Враг оккупировал Старую Николаевку и Гнатовку

У армии РФ есть продвижение в Донецкой и Запорожской областях

Армия РФ продолжает активные наступательные действия в Донецкой области. Враг применяет все возможные ресурсы и не учитывает потери, ведь на кону выход на админграницы области.

6 июня стало известно о том, что войска страны-агрессора России оккупировали два населенных пункта возле города Константиновка. Об этом сообщили аналитики DeepState.

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Речь идет о Старой Николаевке и Гнатовке, расположенных к югу от города, куда последние несколько недель активно прорывается враг.

Ситуация возле Константиновки / фото: скрин из DeepState

Кроме этого, по данным аналитиков, российским войскам удалось продвинуться в трех населенных пунктах, а именно: Заре, Федоровке, Комаре, а также возле Троицкого.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне сообщалось, что российские войска активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Недавно началось вражеское наступление на село Малиновка.

Ранее стало известно, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя малочисленные пехотные группы.

Напомним, Главред писал, что в последнюю декаду мая оккупанты совершили достаточно серьезный прорыв между Мирноградом, что под Покровском, и Константиновкой. Однако сегодня противника таки удалось остановить.

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