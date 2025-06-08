В небе столб огня: в ЦПД сообщили о пожаре на сверхважном объекте РФ

Пожар на заводе мог серьезно ослабить обеспечение армии РФ критически важными веществами.

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Детали пожара на заводе "Азот" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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В Новомосковске горел важный для ВПК РФ завод

Предприятие работало в режиме военного времени

На заводе изготавливали важные взрывчатые вещества

В Тульской области страны-агрессора России в ночь на 8 июня возник масштабный пожар на заводе "Азот", который является одним из ключевых звеньев ВПК РФ. Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, на этом предприятии россияне изготавливают взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах. В частности речь идет о тротиле.

видео дня

Коваленко отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году этот завод перевели в режим военного времени. Предприятие усилило связи с другими объектами, которые изготавливают снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования.

В ЦПД не прокомментировали последствия пожара, зато российские власти заявили о двух пострадавших в результате падения БПЛа на территорию завода.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео пожара на заводе "Азот":

Пожары на объектах РФ - последние новости

Недавно, как писал Главред, украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.

Ранее в СБУ рассказали, что в результате проведения операции "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

Накануне на территории завода Авангард, что в стране-агрессоре России, возник пожар. Это одно из немногих предприятий государства-террористки, которое способно производить различные электронные средства.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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