В небе столб огня: в ЦПД сообщили о пожаре на сверхважном объекте РФ

Главное:
- В Новомосковске горел важный для ВПК РФ завод
- Предприятие работало в режиме военного времени
- На заводе изготавливали важные взрывчатые вещества
В Тульской области страны-агрессора России в ночь на 8 июня возник масштабный пожар на заводе "Азот", который является одним из ключевых звеньев ВПК РФ. Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, на этом предприятии россияне изготавливают взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах. В частности речь идет о тротиле.
Коваленко отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году этот завод перевели в режим военного времени. Предприятие усилило связи с другими объектами, которые изготавливают снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования.
В ЦПД не прокомментировали последствия пожара, зато российские власти заявили о двух пострадавших в результате падения БПЛа на территорию завода.
Смотрите видео пожара на заводе "Азот":
Пожары на объектах РФ - последние новости
Недавно, как писал Главред, украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.
Ранее в СБУ рассказали, что в результате проведения операции "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.
Накануне на территории завода Авангард, что в стране-агрессоре России, возник пожар. Это одно из немногих предприятий государства-террористки, которое способно производить различные электронные средства.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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