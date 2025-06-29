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"Капучино" или "капучіно": какая ошибка постоянно преследует украинцев

Алёна Воронина
29 июня 2025, 04:35
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Как правильно говорить - "лате" или "латте", "капучино" или "капучіно"? Учитель украинского языка объяснила, как правильно говорить и писать эти слова.
Светлана Чернышева, кофе, латте
Как правильно "капучино" или "капучіно"/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как правильно говорить - "лате" или "латте", "капучино" или "капучіно"
  • Какой ошибки стоит избегать

Нередко может возникать мысль, как же правильно употреблять названия некоторых разновидностей кофейных напитков. Чаще всего возникают сомнения относительно двух таких названий, и поэтому часто бывает трудно определиться, как правильно сказать или написать - "латте" или лате", "капучино" или "капучіно".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учитель украинского" объяснила, как правильно говорить.

видео дня

"Попалась мне в фейсбуке такая реклама. И я сразу хочу вам на примере этой рекламы объяснить две ошибки. Во-первых, "лате" пишем с одной "т". Это по правилам украинского языка "удвоение в иноязычных словах", "лате" в этот перечень слов не входит", - отметила учитель

Вторая ошибка - в слове капучино нужно писать "и" после "ч". То есть правильно "капучино", а не "капучіно".

"Это по правилу девятки, что после д, т, з, с, ж, ч, ш, с и р пишем "и" в словах иноязычного происхождения перед следующим согласным", - добавила она.

Смотрите видео о том, как правильно "капучино" или "капучіно":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибки, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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