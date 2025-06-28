Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

Напиток, без которого многие украинцы не могут представить свое утро, резко подскочил в цене.

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За месяц цена на кофе поднялась на более чем 100 гривен за пачку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине подорожал кофе

Цены на кофе будут повышаться и в дальнейшем

Тысячи украинцев не могут начать день без чашки кофе. Но теперь в супермаркетах он не так доступен, как раньше. Только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов кофе выросла почти на 30%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сообщается, что в мае кофе Nescafe Gold стоил 434 гривны. Однако, по состоянию на 28 июня, такая же пачка кофе обойдется украинцам уже в 563,70 гривны.

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Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий в комментарии "Коммерсантъ Украинский" ранее пояснил, что при имеющихся прогнозах стоит ожидать и в дальнейшем постепенного повышения цен на кофе в Украине.

Причинами этого являются сокращение запасов и неурожай и дисбаланс между спросом и предложением.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине на фоне стремительного роста цен на ряд продуктов подешевели товары из молочного отдела супермаркетов. Речь идет о кефире, сметане и твороге.

Ранее стало известно, что цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.

Недавно сообщалось, что цена на молоко в июле 2025 года будет формироваться под рядом взаимопротивоположных факторов. Из-за недостаточных объемов высокосортного молока на внутреннем рынке, а также отсутствия эффективных программ государственной поддержки может вырасти закупочная цена на молоко.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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