Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

Основное:
- В Украине подорожал кофе
- Цены на кофе будут повышаться и в дальнейшем
Тысячи украинцев не могут начать день без чашки кофе. Но теперь в супермаркетах он не так доступен, как раньше. Только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов кофе выросла почти на 30%.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Сообщается, что в мае кофе Nescafe Gold стоил 434 гривны. Однако, по состоянию на 28 июня, такая же пачка кофе обойдется украинцам уже в 563,70 гривны.
Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий в комментарии "Коммерсантъ Украинский" ранее пояснил, что при имеющихся прогнозах стоит ожидать и в дальнейшем постепенного повышения цен на кофе в Украине.
Причинами этого являются сокращение запасов и неурожай и дисбаланс между спросом и предложением.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине на фоне стремительного роста цен на ряд продуктов подешевели товары из молочного отдела супермаркетов. Речь идет о кефире, сметане и твороге.
Ранее стало известно, что цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.
Недавно сообщалось, что цена на молоко в июле 2025 года будет формироваться под рядом взаимопротивоположных факторов. Из-за недостаточных объемов высокосортного молока на внутреннем рынке, а также отсутствия эффективных программ государственной поддержки может вырасти закупочная цена на молоко.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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