Киевляне могут получать 20 тыс грн на оплату аренды жилья из-за атак РФ

Принято решение предоставлять горожанам финансовую помощь на аренду жилья.

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Киевляне могут получать 20 тыс грн на оплату аренды жилья / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns

Кратко:

С 2022 года город выплатил более 11 тысячам семей, чье жилье было разрушено

Через ЦНАПы столицы начат прием заявлений на ежемесячную помощь

Киевляне, чьи дома признаны непригодными для проживания в результате ударов России, могут ежемесячно получать 20 тысяч гривен на аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что с 2022 года город выплатил более 11 тысячам семей, чье жилье было разрушено российскими обстрелами, по 10 тысяч единовременной помощи. Всего более 110 миллионов гривен. Только в этом году этой поддержкой воспользовались более 3 тысяч 100 семей.

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Семьи, потерявшие дома, временно размещали в жилье резервного фонда. Однако на сегодня таких возможностей уже нет. Поэтому было принято решение предоставлять горожанам финансовую помощь на аренду жилья.

"Через ЦНАПы столицы начат прием заявлений на ежемесячную помощь в размере 20 тысяч гривен. Выплату в 40 тысяч гривен уже получили 359 семей на общую сумму более 14,3 млн гривен. Это говорит и о масштабе потребности, и об ответственности Киева перед жителями", - рассказала заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправных полномочий Марина Хонда.

По ее словам, киевлянам, которые не имеют в собственности другого жилья на территории столицы, будут предоставлять ежемесячную помощь в течение 12 месяцев или меньше - в случае восстановления домов или получения государственной компенсации.

Порядок подачи документов предусматривает, в частности, наличие справки о непригодности жилья для проживания. Ее в основном оформляют ОСМД, ЖСК или районные комиссии. Также обратиться за помощью на оплату аренды могут владельцы жилья, поврежденного или разрушенного с 24 февраля 2022 года, - если оно еще не восстановлено и за него не получена соответствующая компенсация от государства.

Выплаты для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киеве жители столицы и внутренне перемещенные лица смогут рассчитывать на дополнительную денежную поддержку в размере 48 тысяч гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также 25 июня 2025 года Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. Часть пенсионеров получила надбавки, в частности работающие пенсионеры с учетом сумм за апрель и май.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейковые сообщения, что якобы украинцам, которые не покидали страну после 24 февраля 2022 года, начисляют выплаты в размере 24 тысяч гривен. Такие утверждения не соответствуют действительности.

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