Не выезжал из Украины - получишь 24 тысячи: ЦПД предупредил о новой схеме обмана

В Сети распространяется фейк о выплате 24 тысяч гривен тем, кто после 24 февраля не уезжал из Украины.

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В Сети распространяется фейк о выплате 24 тысяч / коллаж: Главред, фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation, depositphotos.com/ua

Что сказали в ЦПД:

На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тыс. грн

Авторы фейка намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады

В Сети распространяется фейковая информация о якобы выплатах в размере 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года. Эта информация не соответствует действительности и является фейком, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в сети TikTok распространяются видео о якобы принятом Верховной Радой "постановлении 4425" о выплатах тем гражданам, которые не покидали территорию Украины после 24 февраля 2022 года.

видео дня

"На самом деле это фейк. На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тыс. грн единовременного пособия украинцам, которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы видео намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности своего фейка. А ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные Телеграмм-каналы.

В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что такие фейки распространяются с целью увеличения охватов и аудитории того или иного ресурса.

Мошеннические схемы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, украинцы получали сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылали даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.

Украинцам массово приходят фейковые письма от якобы налоговой. В письмах говорится о том, что "налоговая" якобы проводит "финансовую проверку по факту легализации денежных средств". Злоумышленники, прикрываясь официальной украинской структурой, заставляют украинцев открыть вложения в этих письмах.

Кроме этого, украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Мошенники звонят, выдавая себя за работников банка и утверждают, что с карты якобы были осуществлены несколько незначительных транзакций на территорию страны-агрессора в течение последних 20 минут.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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