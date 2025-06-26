'Второй хлеб' становится доступнее: в Украине снижаются цены на ключевой продукт

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на следующей неделе.

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В Украине дешевеет один из основных овощей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Молодой картофель постепенно дешевеет

Овощ продают по 18-28 грн/кг

Прогнозируется дальнейшее удешевление картофеля из-за увеличения урожая

Цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, производители уже активно реализуют молодой картофель по цене 18-28 грн/кг (примерно $0,43-0,67/кг). В среднем это на 10% дешевле, чем неделю назад.

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Снижение цен связано с тем, что количество картофеля нового урожая из местных хозяйств значительно возросло. В то же время резкого падения стоимости удалось избежать благодаря высокому спросу на этот продукт среди покупателей.

Аналитики отмечают, что текущая цена все еще остается примерно на 30% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время прогнозируется, что тенденция к удешевлению сохранится и на следующей неделе, ведь сбор урожая только набирает обороты и предложение продукции продолжит расти.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в июле в Украине ожидается снижение цен на овощи - подешевеют помидоры, огурцы, молодой картофель и лук. Экономист Олег Пендзин пояснил, что обычно удешевление происходит в июне, однако в этом году сезон затянулся из-за погоды.

Также снизились цены на молочные продукты, несмотря на общий рост цен на продукты. По данным Минфина, по состоянию на 26 июня творог подешевел с 93,66 до 92,53 грн, кефир - с 62,32 до 58,49 грн, а сметана - с 54,16 до 52,99 грн за упаковку.

Кроме этого, в июле 2025 года закупочная цена на молоко может немного снизиться из-за недостаточного предложения качественного молока и отсутствия государственного регулирования. Молоко сорта "экстра" будет стоить около 15,8 грн.

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