Эксперт сказал, какие города будут под угрозой, если РФ захватит Часов Яр

Российские захватчики продолжают давить на Бахмутском направлении возле Часового Яра.
Российское оккупационное войско вскоре может попытаться оккупировать этот город. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.
"Идет ссылка в основном на прессу, хотя и наши официальные лица говорили о том, что Россия будет пытаться наступать в конце мая - начале июня. Но речь идет скорее о тех направлениях, которые уже есть. Сейчас наибольшую тревогу вызывает направление на Часов Яр. Враг уже давит на этом направлении. И если враг захватит Часов Яр, то он дальше сможет продвигаться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки. Это последняя крупная агломерация Донецкой области, которая находится под контролем Украины", - говорится в сообщении.видео дня
Но российским оккупантам нужно больше сил и средств, чтобы продвигаться на этом направлении, отмечает эксперт.
"С такими темпами, как они продвигаются, они будут захватывать Часов Яр еще несколько месяцев. И несколько лет они такими темпами будут продвигаться к Славянску, Краматорску. Им нужно решительное наступление там сделать, если мы говорим о захвате Донецкой области до административных границ", - добавил Попович.
Кто такой Денис Попович?
Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", являлся главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год – в газете "Киевские Ведомости".
Война в Украине
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский срочно посоветовался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.
Стали известны детали удара ГУР по аэродрому в Ейске. Беспилотники Главного управления разведки повредили семь самолетов на аэродроме в Ейске.
Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе. Если украинцы будут вести симметричную войну против России, то могут проиграть. Поэтому наше государство должно вести асимметричную войну.
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