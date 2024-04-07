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"Другого выхода у Украины нет": Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе

Алёна Воронина
7 апреля 2024, 14:18
Если украинцы будут вести симметричную войну против России, то могут проиграть. Поэтому наше государство должно вести асимметричную войну.
Тарас Загородний, взрыв
Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе/ коллаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Украина может проиграть в симметричной войне против страны-агрессора России, поэтому нашему государству нужно воевать асимметрично. В этом плане очень эффективны удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

Удары по российским НПЗ являются болезненными для экономики РФ в целом, ведь основные доходы в бюджет Российской Федерации идут именно от добычи нефти и газа. Но кроме этого это еще и мешает оккупантам поставлять топливо для своей армии. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Проблема не только в добыче нефти и газа, а в том, что нет дизеля - нет топлива для российской армии, и это главное. Ведь Украина не от хорошей жизни бьет по российским НПЗ. Плюс на этих заводах Россия производит и масло, без которого и флот не плывет, и танки не едут", - отметил Загородний.

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Эксперт выразил мнение, что Украина правильно делает, продолжая наносить такие удары по России, несмотря на пожелания некоторых "умных" людей на Западе, которые стали переживать за страну-агрессора.

"Но еще один из важных для нас объектов - это порт Новороссийска. Для России это очень болезненная тема, потому что через этот порт проходит много экспорта не только нефти, но и зерна и прочего. Прекращение экспорта нефти было бы очень болезненным для России, поскольку доходы в ее бюджет идут именно благодаря этому. Это были бы настоящие санкции против РФ", - подчеркнул он.

В то же время эксперт уточнил, насколько эффективными он считает такие удары по российским НПЗ. Он отметил, что Россия запретила экспорт бензина на полгода, тем самым захватила два периода - посевную и жатву. Пока запрет действует, там как-то справляются, но нам нужно работать в этом направлении дальше, чтобы все НПЗ России в европейской ее части были уничтожены, говорит Загородний.

"По крайней мере технологические установки (должны быть уничтожены - ред.), поскольку в России сейчас нет возможности быстро заменить это оборудование. Его было сложно заменить и в мирное время, а теперь тем более. Удары наносятся по ректификационным колоннам, а они высотой примерно как 16-этажный дом. Чтобы такую колонну заменить, ее нужно спроектировать и изготовить. Это же штучный товар, который так просто в магазине не купишь. Для всего этого нужны специалисты, которые должны замерить, спроектировать, смонтировать, а потом еще и научить людей. На это нужно полгода точно", - отметил эксперт.

Загородний отметил, что Украина может проиграть в симметричной войне, поэтому нужно вести асимметричную войну.

"Поэтому соревнование между ГУР и СБУ в том, чьих дронов больше всего прилетает по военным или нефтеперерабатывающим объектам в России, - это очень хорошо. Я считаю, что уже пора переходить к нефтепроводам, особенно тем, которые идут в сторону Новороссийска, с них надо начинать. Так мы сможем существенно влиять на экономическую ситуацию в России. Другого выхода у Украины нет: она проигрывает в симметричной войне, поэтому нужно воевать асимметрично. Судя по стонам и пискам россиян через западную прессу, наши удары очень болезненны для них", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ. Оккупанты систематически устраивают незаконные химические газовые атаки против военнослужащих ВСУ, сообщает британское издание The Telegraph.

В ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами. Аналитики отмечают, что ситуация для украинских военных на востоке остается сложной из-за недостатка западных боеприпасов и военной техники.

Напомним, российские самолеты нанесли удар по своей пехоте. Офицер ВСУ Калашников высказал предположение, что атака российской авиации на отступающую пехоту вблизи Часового Яра могла быть преднамеренной.

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война в Украине вторжение России Тарас Загородний
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