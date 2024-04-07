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Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 09:38
Аналитики отмечают, что ситуация для украинских военных на востоке остается сложной из-за недостатка западных боеприпасов и военной техники.
Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами
В ISW оценили, как нехватка помощи от Запада влияет на ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Длительные задержки в предоставлении помощи со стороны США в области безопасности сегодня значительно влияют на способность Украины защищать свое воздушное пространство и позиции на фронте. Силам обороны нужны системы противовоздушной обороны для эффективного отражения российских ударов, а также техника и снаряды для реагирования на рост темпов вражеских наступлений, особенно на востоке. Недостаток этих компонентов заставляет военно-политическое командование Украины принимать сложные решения о том, что является приоритетом в защите и обороне. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что чиновники уже длительное время призывают к своевременной и постоянной военной помощи Запада, которая позволит Украине проводить как оборонительные, так и контрнаступательные операции,

"Задержки предоставления помощи в сфере безопасности заставили Украину уступить инициативу на поле боя России, и Украина не может планировать ни успешного контрнаступления, ни оборонительной операции, не зная, когда и какую помощь получит", - говорится в сводке.

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Отмечается, что ограниченность военной помощи со стороны западных союзников Украины заставила ВСУ экономить снаряды и технику.

Кроме того, в отчете ISW говорится о том, что из-за недостатка помощи со стороны Запада украинские военные вынуждены принимать трудные решения относительно приоритетности обороны. Аналитики добавляют, что недостаток военной помощи со стороны Запада заставил ВСУ экономить технику, поэтому сейчас им приходится принимать трудные решения относительно приоритета определенных аспектов своей обороны над ограничением российского военного потенциала или подготовкой к контрнаступательным операциям.

Газета New York Times сообщила, что Силы обороны Украины приближаются к исчерпанию некоторых типов боеприпасов, особенно фугасных артиллерийских снарядов, которые необходимы для отражения вражеских механизированных штурмов. На фоне этого, российская артиллерия имеет преимущество в пять раз на всей линии фронта. Украинские солдаты отметили, что сейчас они имеют достаточно кассетных боеприпасов, которые являются эффективными для отражения атак российской пехоты.

Аналитики ссылаются на главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, который 6 апреля отметил особенно сложную обстановку на востоке от Часового Яра и на западе от Авдеевки в Донецкой области.

В пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что оккупанты, при массированной поддержке бронетехники, продолжают пытаться прорвать украинскую оборону на западе от Авдеевки. Несмотря на это, пока не наблюдается такой масштабной активности в механизированных атаках, как в период с 29 по 31 марта, когда оккупанты устроили многочисленные атаки в этом районе.

"Украинские силы до сих пор успешно отражали интенсивные российские механизированные атаки на всей территории восточной Украины за последнюю неделю, но делали это, учитывая недостаток техники, которая сохраняется", - отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

В Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуацию вокруг боев за город Часов Яр в Донецкой области. ВСУ опровергли информацию, что российские войска уже вошли в пригород Часового Яра. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Российские оккупанты проводят наступательные операции с целью приближения к городу Часов Яр в Донецкой области, однако Силы обороны сдерживают атаки врага. Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире "Киев 24".

Ранее мониторинговый канал DeepState сообщал, что российским оккупантам удалось продвинуться на Донецком направлении и оккупировать населенный пункт Водяное.

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