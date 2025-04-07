Что посеять в апреле на рассаду: список овощей и цветов

"Главред" расскажет, какие овощи и цветы нужно высевать на рассаду в апреле.

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Что посеять в апреле на рассаду / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Місячна країна"

Вы узнаете:

Что можно сеять и садить в апреле

Какие цветы сажать на рассаду в апреле

Апрель - очень занятой месяц для дачников, когда пора сеять рассаду овощей и цветов. В Украине большинство культур выращивают именно через рассаду с искусственной подсветкой, так как наш световой день весной слишком короткий. "Главред" расскажет, что посадить в апреле на рассаду, и как правильно это делать.

Автор Youtube-канала "Місячна країна" также рассказала, что и когда сеять и сажать в апреле.

Что можно сеять и садить в апреле

Капуста

Головка краснокочанного сорта капусты начинает расти с конца марта и практически весь апрель. Вегетативный период у нее около 110 дней. Поэтому уже в конце лета-начале осени можно будет собирать урожай.

Отметим, что эта капуста не боится холода и отлично растет в экстремальных условиях.

В апреле также нужно высевать пекинскую капусту. Однако помните: она хоть и созревает быстро, но вообще не переносит летнюю жару.

Корнеплоды

Апрель-начало мая также хороший период для посева моркови. Однако важно соблюдать температурный режим для прорастания и для роста, который составляет плюс-минус 15 градусов.

Также в конце апреля традиционно высаживают в открытый грунт редиску, дайкон, салат и всевозможную зелень. Если необходимо, то можно высадить эти культуры под пленку или в теплицу.

Бахчевые культуры

Тыкву на рассаду тоже можно сеять в начале апреле. А вот под конец месяца, или даже в начале мая, следует сеять на рассаду кабачки и патиссоны.

Хотя, к слову, многие огородники предпочитают все эти культуры высаживать сразу в открытый грунт, предварительно замочив семена.

Огурцы

Рассадный период огурцов, в зависимости от объема, составляет 3-4 недели.

Самыми приемлемыми для апреля специалисты называют такие гибриды и сорта как герман и абсолют, а также зозуля.

Какие цветы сажать на рассаду в апреле

Из цветов в апреле можно посадить:

однолетнюю астру;

однолетний георгин;

бархатцы;

ипомею (крученые панычи);

петунию;

дельфиниум;

маргаритки;

колокольчик.

Будьте внимательны и аккуратны, высаживая семена на рассаду и старайтесь хорошо ухаживать за ней - от этого зависит будущий урожай.

Смотрите видео о том, что и когда сеять и сажать в апреле

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