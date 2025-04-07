Что посеять в апреле на рассаду: список овощей и цветов

Вы узнаете:
- Что можно сеять и садить в апреле
- Какие цветы сажать на рассаду в апреле
Апрель - очень занятой месяц для дачников, когда пора сеять рассаду овощей и цветов. В Украине большинство культур выращивают именно через рассаду с искусственной подсветкой, так как наш световой день весной слишком короткий. "Главред" расскажет, что посадить в апреле на рассаду, и как правильно это делать.
Автор Youtube-канала "Місячна країна" также рассказала, что и когда сеять и сажать в апреле.
Что можно сеять и садить в апреле
Капуста
Головка краснокочанного сорта капусты начинает расти с конца марта и практически весь апрель. Вегетативный период у нее около 110 дней. Поэтому уже в конце лета-начале осени можно будет собирать урожай.
Отметим, что эта капуста не боится холода и отлично растет в экстремальных условиях.
В апреле также нужно высевать пекинскую капусту. Однако помните: она хоть и созревает быстро, но вообще не переносит летнюю жару.
Корнеплоды
Апрель-начало мая также хороший период для посева моркови. Однако важно соблюдать температурный режим для прорастания и для роста, который составляет плюс-минус 15 градусов.
Также в конце апреля традиционно высаживают в открытый грунт редиску, дайкон, салат и всевозможную зелень. Если необходимо, то можно высадить эти культуры под пленку или в теплицу.
Бахчевые культуры
Тыкву на рассаду тоже можно сеять в начале апреле. А вот под конец месяца, или даже в начале мая, следует сеять на рассаду кабачки и патиссоны.
Хотя, к слову, многие огородники предпочитают все эти культуры высаживать сразу в открытый грунт, предварительно замочив семена.
Огурцы
Рассадный период огурцов, в зависимости от объема, составляет 3-4 недели.
Самыми приемлемыми для апреля специалисты называют такие гибриды и сорта как герман и абсолют, а также зозуля.
Какие цветы сажать на рассаду в апреле
Из цветов в апреле можно посадить:
- однолетнюю астру;
- однолетний георгин;
- бархатцы;
- ипомею (крученые панычи);
- петунию;
- дельфиниум;
- маргаритки;
- колокольчик.
Будьте внимательны и аккуратны, высаживая семена на рассаду и старайтесь хорошо ухаживать за ней - от этого зависит будущий урожай.
Смотрите видео о том, что и когда сеять и сажать в апреле
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