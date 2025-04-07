Яблоки будет некуда девать: что налить под дерево весной

Грамотная весенняя подкормка — залог здорового роста и богатого урожая яблок.

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Какое удобрение лучше всего подходит для яблонь весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какое удобрение лучше всего подходит для яблонь весной

Чем лучше подкормить молодую яблоню

Весна — решающий этап в уходе за плодовыми деревьями. Именно в это время яблони нуждаются в дополнительном питании, чтобы восстановить силы после зимы и заложить основу для обильного урожая.

Какие удобрения нужно вносить весной под яблони и в какие сроки — разбирался Главред.

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С началом активного сокодвижения и набухания почек деревья особенно нуждаются в азоте. Это главный элемент для наращивания зелёной массы. Поэтому первую подкормку проводят уже в ранней весной. Лучшее решение — внести мочевину из расчета 30–50г на 1 кв.м приствольного круга.

Какое удобрение лучше всего подходит для яблонь весной?

Вместо минеральных удобрений можно использовать органику. Отлично подойдёт раствор птичьего помета (1:20), коровяк (1:10) или зрелый компост. Под одно взрослое дерево потребуется 2–4 ведра такой подкормки, пишет портал На пенсии.

Во второй половине весны, ближе к маю, дереву уже потребуется комплекс макроэлементов для формирования завязи и укрепления корневой системы. На этом этапе в приствольный круг вносят 30–50 г суперфосфата или 80 г фосфоритной муки, а также 20–25 г сернокислого калия на 1 кв.м. Упростить задачу можно с помощью нитроаммофоски — по 30–50 г на тот же участок. Для дополнительной стимуляции роста стоит использовать гуматы.

А чем лучше подкормить молодую яблоню? Здесь главное — не переборщить. Молодые деревца более чувствительны к переизбытку удобрений, поэтому лучше использовать органику в меньших дозах или разбавленные гуматные препараты. Это обеспечит плавное развитие и защитит корни от ожогов.

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