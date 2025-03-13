Урожаю позавидуют соседи: как обрезать яблоню весной

Однако важно знать, какие ветви удалять, когда проводить обрезку и какой должна быть высота яблони.

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Как обрезать яблоню весной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Когда обрезать яблоню весной

Какая должна быть высота яблони и какие ветки обрезать

Весенняя обрезка яблонь – ключевой этап ухода за деревом, который способствует повышению урожайности, правильному формированию кроны и защите от болезней.

Однако важно знать, какие ветви удалять, когда проводить обрезку и какой должна быть высота яблони.

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Когда обрезать яблоню весной?

Лучшее время для обрезки яблони зависит от региона. В южных областях процедуру проводят в феврале-марте, в северных – в начале апреля, пишут эксперты из GradinaMax. Главное условие – дерево должно находиться в состоянии покоя, но при этом температура воздуха уже не должна опускаться ниже -5°C.

Какие ветки нужно удалять?

Весенняя обрезка яблони направлена на:

Удаление сухих и подмерзших ветвей – они не приносят пользы и могут стать источником инфекций.

– они не приносят пользы и могут стать источником инфекций. Избавление от волчков и поросли – они отнимают у дерева силы, снижая урожайность.

– они отнимают у дерева силы, снижая урожайность. Формирование кроны – важно оставить 4-5 основных скелетных ветвей, обеспечивающих хорошее освещение и вентиляцию.

– важно оставить 4-5 основных скелетных ветвей, обеспечивающих хорошее освещение и вентиляцию. Омоложение – у старых деревьев удаляют старые, слабые и загущенные побеги.

Можно ли обрезать яблоню в конце апреля?

Оптимальный срок – до начала сокодвижения. В конце апреля обрезка возможна, но нежелательна: активный рост может привести к ослаблению дерева. Если вы не успели провести процедуру вовремя, лучше дождаться осени.

Какая должна быть высота яблони?

Для молодых деревьев проводник укорачивают до 80 см, а боковые побеги – на ⅔ длины. В дальнейшем центральный побег должен быть выше остальных на 25 см. Оптимальная высота взрослой яблони – 2,5-3 метра.

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