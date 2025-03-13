Урожаю позавидуют соседи: как обрезать яблоню весной

Вы узнаете:
- Когда обрезать яблоню весной
- Какая должна быть высота яблони и какие ветки обрезать
Весенняя обрезка яблонь – ключевой этап ухода за деревом, который способствует повышению урожайности, правильному формированию кроны и защите от болезней.
Однако важно знать, какие ветви удалять, когда проводить обрезку и какой должна быть высота яблони.
Когда обрезать яблоню весной?
Лучшее время для обрезки яблони зависит от региона. В южных областях процедуру проводят в феврале-марте, в северных – в начале апреля, пишут эксперты из GradinaMax. Главное условие – дерево должно находиться в состоянии покоя, но при этом температура воздуха уже не должна опускаться ниже -5°C.
Какие ветки нужно удалять?
Весенняя обрезка яблони направлена на:
- Удаление сухих и подмерзших ветвей – они не приносят пользы и могут стать источником инфекций.
- Избавление от волчков и поросли – они отнимают у дерева силы, снижая урожайность.
- Формирование кроны – важно оставить 4-5 основных скелетных ветвей, обеспечивающих хорошее освещение и вентиляцию.
- Омоложение – у старых деревьев удаляют старые, слабые и загущенные побеги.
Можно ли обрезать яблоню в конце апреля?
Оптимальный срок – до начала сокодвижения. В конце апреля обрезка возможна, но нежелательна: активный рост может привести к ослаблению дерева. Если вы не успели провести процедуру вовремя, лучше дождаться осени.
Какая должна быть высота яблони?
Для молодых деревьев проводник укорачивают до 80 см, а боковые побеги – на ⅔ длины. В дальнейшем центральный побег должен быть выше остальных на 25 см. Оптимальная высота взрослой яблони – 2,5-3 метра.
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