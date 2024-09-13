Закрома треснут от богатого урожая: стопроцентные даты обрезки яблони осенью

Что делать с яблоней на зиму - можно ли осенью делать обрезку яблони.

https://glavred.info/sad-ogorod/zakroma-tresnut-ot-bogatogo-urozhaya-stoprocentnye-daty-obrezki-yabloni-osenyu-10596638.html Ссылка скопирована

Какие удобрения надо вносить осенью под яблоню / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Skitterphoto, Pixabay/Ralphs_Fotos

Если вы решили обогатить свой сад новыми, здоровыми культурами, то необходимо помнить о том, что лучшее время для посадки семечковых и ягодных культур – осень. Специалисты отмечают, что высаженные осенью растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется.

При этом уже весной новые растения и деревья начинают раньше распускаться, а весенняя посадка в марте-апреле предусматривает обязательное уплотнение и полив почвы. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник Института садоводства Национальной академии аграрных наук Любовь Болдыжева.

Что известно об Институте садоводства Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

При этом важно помнить главные условия, которые позволят получить здоровое дерево, а в будущем – богатый урожай. Кандидат сельскохозяйственных наук напомнила основные правила посадки саженцев яблони.

Она говорит о том, что необходимо дерево высаживать так, чтобы корневая шейка саженца возвышалась над поверхностью земли. Это важное условие позволит дереву укорениться и получать все необходимые питательные вещества.

Что внести осенью под яблоню

Накануне посадки требуется заняться тщательной подготовкой почвы. Основа удобрения — органические, которые позволят улучшить свойства почвы, ее проветривание. Помимо органических удобрений следует вносить и минеральные, которые используют с учетом возраста и плодоносности дерева, реакции почвы, так как микроэлементы по-разному усваиваются растениями в зависимости от ее кислотности.

Во время осенних работ вносят фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. Можно весной использовать комбинированные, что дает ощутимый эффект.

Можно ли осенью делать обрезку яблони

В свою очередь ведущий научный сотрудник селекционно-технологического отдела Института садоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Жук уточняет, что молодые саженцы яблонь можно обрезать даже зимой.

"Для начала нужно выделить те ветки, которые будут в нижнем ярусе. Делать это лучше таким образом, чтобы в радиальном направлении углы расхождения между ними были более или менее равномерными. Можно оставить даже до шести ветвей в молодом возрасте. В последствии определенная часть из них вырежется. Но благодаря этому мы получим максимальный первый урожай", - пояснил он.

Садоводы отмечают, что обрезать деревья можно как осенью, так и ранней весной. Иногда обрезку производят даже летом, когда плодов много, а крона густая и своей тенью замедляет созревание.

Смотрите видео - как посадить яблоню:

Благоприятные дни для обрезки яблонь осенью 2024 года

Сентябрь:

19 сентября;

20 сентября;

21 сентября;

23 сентября;

24 сентября;

25 сентября;

26 сентября;

27 сентября;

28 сентября;

30 сентября.

Октябрь:

18 октября;

19 октября;

21 октября;

22 октября;

23 октября;

24 октября;

25 октября;

26 октября;

28 октября;

29 октября;

30 октября;

31 октября.

Ноябрь:

16 ноября;

18 ноября;

19 ноября;

20 ноября;

21 ноября;

22 ноября;

23 ноября;

25 ноября;

26 ноября;

27 ноября;

28 ноября;

29 ноября.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред