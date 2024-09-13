Закрома треснут от богатого урожая: стопроцентные даты обрезки яблони осенью

Если вы решили обогатить свой сад новыми, здоровыми культурами, то необходимо помнить о том, что лучшее время для посадки семечковых и ягодных культур – осень. Специалисты отмечают, что высаженные осенью растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется.
При этом уже весной новые растения и деревья начинают раньше распускаться, а весенняя посадка в марте-апреле предусматривает обязательное уплотнение и полив почвы. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник Института садоводства Национальной академии аграрных наук Любовь Болдыжева.
- Что известно об Институте садоводства
- Что внести осенью под яблоню
- Можно ли осенью делать обрезку яблони
- Смотрите видео - как посадить яблоню:
- Благоприятные дни для обрезки яблонь осенью 2024 года
Что известно об Институте садоводства
Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.
При этом важно помнить главные условия, которые позволят получить здоровое дерево, а в будущем – богатый урожай. Кандидат сельскохозяйственных наук напомнила основные правила посадки саженцев яблони.
Она говорит о том, что необходимо дерево высаживать так, чтобы корневая шейка саженца возвышалась над поверхностью земли. Это важное условие позволит дереву укорениться и получать все необходимые питательные вещества.
Что внести осенью под яблоню
Накануне посадки требуется заняться тщательной подготовкой почвы. Основа удобрения — органические, которые позволят улучшить свойства почвы, ее проветривание. Помимо органических удобрений следует вносить и минеральные, которые используют с учетом возраста и плодоносности дерева, реакции почвы, так как микроэлементы по-разному усваиваются растениями в зависимости от ее кислотности.
Во время осенних работ вносят фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. Можно весной использовать комбинированные, что дает ощутимый эффект.
Можно ли осенью делать обрезку яблони
В свою очередь ведущий научный сотрудник селекционно-технологического отдела Института садоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Жук уточняет, что молодые саженцы яблонь можно обрезать даже зимой.
"Для начала нужно выделить те ветки, которые будут в нижнем ярусе. Делать это лучше таким образом, чтобы в радиальном направлении углы расхождения между ними были более или менее равномерными. Можно оставить даже до шести ветвей в молодом возрасте. В последствии определенная часть из них вырежется. Но благодаря этому мы получим максимальный первый урожай", - пояснил он.
Садоводы отмечают, что обрезать деревья можно как осенью, так и ранней весной. Иногда обрезку производят даже летом, когда плодов много, а крона густая и своей тенью замедляет созревание.
Смотрите видео - как посадить яблоню:
Благоприятные дни для обрезки яблонь осенью 2024 года
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