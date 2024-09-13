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Закрома треснут от богатого урожая: стопроцентные даты обрезки яблони осенью

Алексей Тесля
13 сентября 2024, 05:10
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Что делать с яблоней на зиму - можно ли осенью делать обрезку яблони.
Яблоня
Какие удобрения надо вносить осенью под яблоню / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Skitterphoto, Pixabay/Ralphs_Fotos

Если вы решили обогатить свой сад новыми, здоровыми культурами, то необходимо помнить о том, что лучшее время для посадки семечковых и ягодных культур – осень. Специалисты отмечают, что высаженные осенью растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется.

При этом уже весной новые растения и деревья начинают раньше распускаться, а весенняя посадка в марте-апреле предусматривает обязательное уплотнение и полив почвы. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник Института садоводства Национальной академии аграрных наук Любовь Болдыжева.

Что известно об Институте садоводства

Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

При этом важно помнить главные условия, которые позволят получить здоровое дерево, а в будущем – богатый урожай. Кандидат сельскохозяйственных наук напомнила основные правила посадки саженцев яблони.

Она говорит о том, что необходимо дерево высаживать так, чтобы корневая шейка саженца возвышалась над поверхностью земли. Это важное условие позволит дереву укорениться и получать все необходимые питательные вещества.

Что внести осенью под яблоню

Накануне посадки требуется заняться тщательной подготовкой почвы. Основа удобрения — органические, которые позволят улучшить свойства почвы, ее проветривание. Помимо органических удобрений следует вносить и минеральные, которые используют с учетом возраста и плодоносности дерева, реакции почвы, так как микроэлементы по-разному усваиваются растениями в зависимости от ее кислотности.

Во время осенних работ вносят фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. Можно весной использовать комбинированные, что дает ощутимый эффект.

Можно ли осенью делать обрезку яблони

В свою очередь ведущий научный сотрудник селекционно-технологического отдела Института садоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Жук уточняет, что молодые саженцы яблонь можно обрезать даже зимой.

"Для начала нужно выделить те ветки, которые будут в нижнем ярусе. Делать это лучше таким образом, чтобы в радиальном направлении углы расхождения между ними были более или менее равномерными. Можно оставить даже до шести ветвей в молодом возрасте. В последствии определенная часть из них вырежется. Но благодаря этому мы получим максимальный первый урожай", - пояснил он.

Садоводы отмечают, что обрезать деревья можно как осенью, так и ранней весной. Иногда обрезку производят даже летом, когда плодов много, а крона густая и своей тенью замедляет созревание.

Смотрите видео - как посадить яблоню:

Благоприятные дни для обрезки яблонь осенью 2024 года

Сентябрь:

  • 19 сентября;
  • 20 сентября;
  • 21 сентября;
  • 23 сентября;
  • 24 сентября;
  • 25 сентября;
  • 26 сентября;
  • 27 сентября;
  • 28 сентября;
  • 30 сентября.

Октябрь:

  • 18 октября;
  • 19 октября;
  • 21 октября;
  • 22 октября;
  • 23 октября;
  • 24 октября;
  • 25 октября;
  • 26 октября;
  • 28 октября;
  • 29 октября;
  • 30 октября;
  • 31 октября.

Ноябрь:

  • 16 ноября;
  • 18 ноября;
  • 19 ноября;
  • 20 ноября;
  • 21 ноября;
  • 22 ноября;
  • 23 ноября;
  • 25 ноября;
  • 26 ноября;
  • 27 ноября;
  • 28 ноября;
  • 29 ноября.
Какие растения можно выращивать совместно инфографика
/ Инфографика: Главред

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