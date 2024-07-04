Как можно сохранить вишню на зиму: уникальный грузинский рецепт

Благодаря этому способу среди зимы у вас будет свежая, сырая и не замороженная вишня, а также сырой вишневый сироп.

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Как правильно хранить вишню / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Лето - горячая пора для хозяек, ведь за это время нужно успеть сделать заготовки на зиму. Многие консервируют фрукты, но это не самый лучший вариант, так как во время термической обработки они теряют большую часть всех полезных веществ.

Как же можно сохранить вишню на зиму без консервации? Уникальным рецептом поделились авторы Youtube-канала "Грузинская кухня от Софии".

К слову, если вашу вишню испортили паразиты внутри, то стоит знать, как быстро избавиться от червей в ягоде. Читайте материал: Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишен.

Итак, как правильно хранить сырую вишню, чтобы она продержалась всю зиму.

Первое, что нужно сделать, это помыть ягоды и почистить их от косточек.

Далее понадобится сахар - для данного способа хранения нужно брать сахар из расчета килограмм на килограмм.

Вишню засыпают сахаром и оставляют при комнатной температуре примерно на сутки - до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

В вишню нужно добавить сахар и перемешивать / скриншот

Периодически вишню нужно перемешивать. И чем чаще это делать, тем быстрее растает сахар.

Далее готовую массу разделяют на две части. Ягоды необходимо переложить в контейнер, а сироп залить в пластиковые бутылки.

Ягоды и сироп нужно разделить / скриншот

Ягоды и сироп убирают в морозилку.

Интересно в этом способе заморозки вишни то, то ягода будет мягкой, когда вы достанете ее из морозилки. Сироп также не заморозится, а только немного загустеет. Таким образом не придется ждать, пока вишня разморозится, чтобы ее использовать.

Замороженная вишня будет мягкой / скриншот

Благодаря этому способу среди зимы у вас будет свежая, сырая и не замороженная вишня, а также сырой вишневый сироп.

Смотрите видео - Уникальный способ заготовки сырой вишни на зиму:

Youtube-канал "Грузинская Кухня от Софии" Канал "Грузинская Кухня от Софии" посявщен кулинарным рецептам и имеет более 100 тысяч подписчиков. Его авторы харакатеризуют его так: "Это наш с мамой авторский канал, основная тема которого - кулинарные рецепты. Блюда, большинство из которых грузинские, мы готовим всю жизнь, то есть, они полностью проверены опытом".

Ранее Главред писал, как лучше замораживать вишню с косточками или без и почему стоит быть осторожным.

Кстати, замороженная вишня без косточек не только сохраняет свои витамины, микроэлементы и минералы, но и сочный и сладкий вкус. Однако, специалисты отмечают, что хранить замороженную вишню в морозильной камере можно не больше года.

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