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Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 минуты: опытная хозяйка поделилась средством

Руслана Заклинская
7 апреля 2025, 12:34
232
Этот способ не только помогает удалить загрязнения, но и сохраняет вид чашки без риска повреждения рисунка или материала.
Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 минуты: опытная хозяйка поделилась средством
Простое средство для идеально чистых чашек / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

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Для очистки чашек от пятен, которые часто остаются после чая или кофе, можно использовать простой и эффективный метод, не требующий использования посудомоечной машины. Главред узнал об одном из самых популярных способов - сочетании лимонного сока и пищевой соды.

Этот метод является не только эффективным, но и безопасным для чашек с рисунками, поскольку не предполагает использование агрессивных химических средств, которые могут повредить поверхность или стереть рисунок. Кислота лимона не влияет на вкус напитков, что делает этот способ идеальным для регулярного использования без вреда для кружки.

видео дня

Пятна, появляющиеся на кружках, часто вызваны дубильными веществами (танинами), которые содержатся в чае или кофе. Эти соединения могут прилипать к пористым поверхностям кружек и являются достаточно трудными для удаления.

Лимонный сок, благодаря своей кислотности, помогает расщеплять эти пятна, а пищевая сода обладает абразивными свойствами, позволяющими физически оттереть грязь. Когда эти два ингредиента взаимодействуют, образуется шипучий раствор, который облегчает очистку, пишет Daily Express.

Инструкция для очистки чашек и кружек с помощью лимонного сока и пищевой соды:

  1. Подготовка ингредиентов. Для этого метода нужны только два компонента - лимонный сок и пищевая сода. Эти продукты доступны в каждом домохозяйстве.
  2. Нанесение соды. Сначала на дно кружки высыпают небольшое количество пищевой соды. Стоит помнить, что сода должна покрыть лишь дно, не используйте ее слишком много.
  3. Добавление лимонного сока. Затем добавляется несколько капель лимонного сока. Лимонный сок, благодаря своему кислотному составу, начнет реагировать с содой, образуя шипучую пену. Важно не добавлять чрезмерное количество лимонного сока, чтобы раствор не перелился.
  4. Шипениеи реакция. После того, как сок и сода начнут взаимодействовать, они образуют пузырьки и шипение, что помогает ослабить стойкие пятна. Рекомендуется дать раствору "поработать" в течение нескольких минут.
  5. Очистка кружки. После того, как реакция закончится, кружка опускается под горячую воду. Используйте мягкую тряпку или губку, чтобы протереть внутреннюю поверхность кружки. Как правило, пятна от чая или кофе легко удаляются после такой обработки.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

Этот метод эффективно очищает кружки, не оставляя пятен и неприятного запаха. Важно не переборщить с количеством лимонного сока, чтобы избежать переливания и создания беспорядка. После очистки кружка будет выглядеть как новая, без усилий и риска повреждения.

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Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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