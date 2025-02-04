Почему нельзя пить из чужой чашки: что говорят приметы и здравый смысл

Главред разбирался, чем это может грозить.

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Почему нельзя пить из чужой чашки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что будет, если пить с чужой чашки

Что об этом говорят приметы

Питье из чужой посуды – привычка, которая может показаться безобидной. Однако существуют как медицинские, так и мистические причины, объясняющие, почему нельзя пить с чужого стакана.

Главред разбирался, можно ли пить из чужой чашки и чем это может грозить.

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Медицинские риски

С точки зрения медицины, использование чужой посуды – это реальный способ заразиться различными инфекциями. Через слюну передаются вирусы и бактерии, такие как:

Грипп и ОРВИ;

Герпес;

Хеликобактер пилори, вызывающая гастрит.

Поэтому с научной точки зрения примета о том, что питье из чужой чашки грозит болезнью, имеет вполне логичное обоснование.

Почему нельзя пить из чужой чашки приметы

Суеверные люди считают, что через чужую чашку можно перенять не только болезни, но и жизненные проблемы ее владельца. Существует мнение, что человек, который пьет из чужого стакана, может взять на себя неудачи, плохую карму и даже грехи бывшего владельца. Также такая ситуация может означать, что человек медлит с выполнением важного дела, и судьба подает ему знак.

Почему нельзя пить из треснувшей кружки?

Отдельно стоит отметить опасность использования треснувшей посуды. Треснувшая кружка не только может травмировать губы, но и способствует размножению бактерий в микротрещинах, что делает ее небезопасной для здоровья.

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