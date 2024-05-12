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Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом

Руслана Заклинская
12 мая 2024, 04:32
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Неприятный коричневый налет на чашках довольно трудно удалить, однако опытные хозяйки раскрыли способ, который гарантированно поможет.
Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом
Как отчистить чашки от коричневого налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Чашки очень быстро загрязняются, особенно если их не помыть сразу после использования. Со временем на чашках появляется неприятный коричневый налет, от которого трудно избавиться.

Если вас интересуют советы, как избавиться от налета на чашках, прочитайте материал Главреда: Налет исчезнет за минуты: женщина рассказала, как избавиться от пятен от чая на чашке.

Причина, по которой на кружках появляются некрасивые коричневые пятна, заключается в дубильных веществах - химических соединениях, которые содержатся в чае, кофе и других горячих напитках. Дубильные вещества безвредны, но избавиться от них очень сложно, пишет Ехргеѕѕ.co.uk. К счастью, есть много способов вывести эти стойкие пятна за считанные секунды.

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В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook опытные хозяйки поделились своими хитростями. Они советуют использовать отбеливатель с горячей водой. В этом растворе следует замочить чашки на 5 минут, а затем тщательно промыть.

Другие участники группы советовали не использовать постоянно отбеливатель для чистки чашек, поскольку он со временем может повредить их. Вместо этого они рекомендуют использовать таблетки для зубных протезов. Если поместить таблетку в кружку с горячей водой, она начнет шипеть и удалит коричневые пятна менее чем за 10 минут.

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