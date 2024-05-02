Пятна исчезнут за 2 минуты: как избавиться от желтых следов на сиденье унитаза

Неприглядные желтые пятна на сиденье унитаза могут стать настоящей головной болью, но по словам профессиональной уборщицы, их можно удалить за минуты.

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Как быстро избавиться от желтых пятен на сиденье унитаза - простой метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Желтые пятна на унитазе могут быть неудобными, особенно когда к вам приходят гости, но, к счастью, это легко исправить, сообщает Mirror.

Почему появляются желтые пятна на сиденье унитаза

Желтые пятна на сиденье унитаза обычно появляются из-за отложения микроорганизмов, таких как бактерии или грибки, или из-за накопления минеральных отложений, таких как мочевой камень или известняк. Эти пятна могут быть результатом недостаточной или некачественной очистки, а также отложений от воды. И хотя это вполне нормальное явление, оно может быть неприятным, не говоря уже о том, что его невероятно сложно отчистить.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия. видео дня

Как удалить желтые пятна на сиденье унитаза

К счастью, Виктория Гордон, создатель онлайн-контента и специалист по очистке биологически опасных веществ, нашла лучший способ устранить эти надоедливые желтые пятна - и все, что для этого нужно, это средство "святого Грааля" и несколько минут скрабирования.

В TikTok профессиональная уборщица, которая сейчас собирает средства, чтобы иметь возможность помогать большему количеству людей бесплатными и субсидированными услугами по уборке, ответила на один из самых распространенных вопросов, которые ей задают: Как удалить желтые пятна на сиденье унитаза?

Виктория продемонстрировала, как ей удалось получить "превосходный результат" и вывести все желтые пятна с сиденья унитаза в доме, который она убирала, с помощью универсальной пасты для уборки и губки чистящей губки.

Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен на сиденье унитаза:

Как удалить желтые пятна на сиденье унитаза народными методами

Для удаления желтых пятен на сиденье унитаза с помощью народных методов можно попробовать следующее:

Уксусный раствор: смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и нанесите раствор на желтые пятна. Дайте раствору подойти несколько часов или на ночь, а затем вытрите сиденье мягкой губкой или тканью. Промойте водой.

Лимонный сок: используйте свежий лимонный сок, нанося его на пятна и оставляя на несколько часов или на ночь. Затем вытрите сиденье мягкой губкой или тканью и промойте водой.

Сода и лимонный сок: смесь соды и лимонного сока может быть эффективной. Сначала нанесите на пятна лимонный сок, а затем присыпьте соду. Дайте раствору подойти, затем вытрите губкой или тканью и промойте водой.

Водный раствор лимонной кислоты: смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции 1:10 и нанесите на пятна. Дайте раствору подойти, а затем вытрите и промойте водой.

Перед использованием любого средства стоит проверить его на небольшом незаметном месте, чтобы удостовериться, что оно не повредит поверхность сиденья унитаза.

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