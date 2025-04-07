Искала Афину среди обломков: первые секунды после удара глазами выжившей матери в Кривом Роге

Мария и ее 4-летняя дочь были на площадке в момент "прилета". Они сидели в 10 метрах от места попадания ракеты.

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Мария и ее 4-летняя дочь были на площадке в момент удара по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: Свои, instagram/didik.mari

Что известно:

4 апреля РФ ударила ракетой по Кривому Рогу

В момент удара на площадке была Мария и ее 4-летняя дочь

Девочка с мамой чудом выжили, Афина находится в реанимации

Российские оккупанты 4 апреля ударили баллистической ракетой по детской площадке в Кривом Роге. В 10 метрах от взрыва Мария со своей 4-летней дочерью Афиной. На своей странице в Instagram женщина рассказала, что происходило в первые секунды после удара.

В момент ракетного удара Маша сидела на скамейке, а ее дочь - на качелях. В секунде все услышали страшный свист ракеты, взрыв, после которого все вокруг окутал дым и пыль.

видео дня

"В первые секунды я быстро среагировала. За 2 секунды страха я нашла Афину среди тумана пыли и обломков. Она упала на попу возле круглой качели и закрывала ручками ушки, потому что была очень-очень сильная вибрация и свист в ушах. Я схватила ее на руки, осмотрела все ли на месте и на секунду подняла глаза, где на карусели был мальчик", - рассказывает Мария.

Женщина услышала, как возле скамейки "разрывался" телефон - ей пытался дозвониться муж. Она бежала с ребенком к дороге и криком умоляла, чтобы дочь не переставала дышать.

"Я взяла трубку и просто кричала, что Афина отключается и очень тяжело дышит, губы побелели. Я сказала где мы и побежала с ней на руках к дороге. Вокруг себя я не видела никого, только бежала и кричала, чтобы Афина дышала. Подъехала женщина на машине и я быстро села к ней, она довезла нас до больницы. Эти минуты дороги были адом. Я кричала Афине, чтобы она дышала, потому что она отключалась", - вспоминает женщина.

В больнице они были одними из первых, туда же приехал и папа Афинки. Девочку сразу положили в детскую реанимацию, Марию тоже оставили в больнице из-за ранения в ногу.

"Сейчас больше всего я хочу в Афину и забыть этот страшный сон ... Я не хочу, чтобы этот день и эти самые страшные моменты остались в моей памяти, а особенно - в памяти Афины", - добавила Мария.

Она также опубликовала видео, которое снимала за 30 минут до вражеского удара.

Смотрите видео о ракетном ударе по Кривому Рогу:

Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.

Президент назвал имена погибших детей.

Имена детей, которые погибли в Кривом Роге / Инфографика: Главред

Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

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