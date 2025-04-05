"Мне страшно, там все "200": видео полиции с первыми минутами после удара по Кривому Рогу

В результате вражеской атаки погибли 18 человек, из которых 9 - дети.
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Российские оккупанты безжалостно ударили баллистической ракетой прямо по детской площадке в Кривом Роге, на которой играли дети. В результате атаки погибло 18 человек, 9 из них - дети. В полиции показали кадры с первыми минутами сразу после удара.
"Весенний вечер. Кто-то возвращается с работы. Кто-то готовит ужин. Дети играют на улице. В это время террористы бьют ракетой в центр микрорайона - прямо рядом с детской площадкой - и не оставляют шансов тем, кто был поблизости... Мы немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети", - говорится в сообщении.
Люди умоляли о помощи. Они показывали тела погибших и раненых. Территория возле дома была усеяна телами. Родители отказывались верить в гибель своих детей, подростки надеялись, что их друзья и подруги живы. Страшные кадры и крики людей.
видео дня
Осторожно! Видео содержит чувствительный контент. Кадры 18+
Смотрите видео с первыми минутами удара по Кривому Рогу 4 апреля:
"Этого врагу оказалось мало. Через несколько часов на Кривой Рог налетела стая шахедов. Один из них попал в частный дом, унеся жизнь пожилой женщины", - говорится в сообщении.
Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно
Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.
Президент назвал имена погибших детей.
Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОГА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.