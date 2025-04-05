В четырех местах - пожары: после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА

Огнем охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА.

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Кривой Рог массированно атаковали беспилотники / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, ua.depositphotos.com

Что известно:

Кривой Рог атаковали "Шахедами" после удара баллистикой

Возникли масштабные пожары в частном секторе видео дня

В результате ракетного удара 18 погибших, из них 9 - дети

Через несколько часов после удара баллистической ракетой Кривой Рог атаковали российские "Шахеды". В городе прогремели взрывы. Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Взрывы в городе. Массированная шахедная атака. Берегите себя", - предупредил Вилкул.

Вскоре руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что после одиннадцати ночи россияне повторно атаковали Кривой Рог. На этот раз оккупанты использовали БпЛА.

"В частном секторе города возникло возгорание. Огнем охвачены дома и инфраструктура", - написал он.

Вилкул уточнил, что в четырех местах попаданий российских дронов возникли пожары.

"Мы все на местах. Уже началась аварийно-спасательная операция. Тушим", - написал Вилкул.

Около 01:00 руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки БпЛА в Кривом Роге погиб человек. Еще трое местных пострадали. Им оказали всю необходимую помощь.

"Относительно атаки шахедов. На данный момент одна бабушка погибла - сгорела в частном доме, куда попал шахед. Пять раненых. Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином у памятника технике Второй мировой войны, там где он был позавчера после ракетной атаки. "Местные поймут. завтра утром не будут ходить. Перебиты рельсы и контактная сеть. В двух местах пожары еще тушим", - рассказал Вилкул.

Последствия ракетной атаки

Ранее вечером, 4 апреля, российские войска осуществили ракетный обстрел Кривого Рога, использовав баллистическую ракету "Искандер". Она попала в район жилого массива рядом с детской площадкой. Повреждены ресторан, десятки домов, гаражи, а также уничтожены несколько автомобилей.

"Ракета взорвалась в воздухе. Это такие специальные ракеты с воздушным подрывом, чтобы больше пострадало людей. Проклятые россияне запустили ее в центр жилого массива рядом с детской площадкой. Дети погибли на или возле детской площадки. В больницах 39 человек сейчас, врачи борются за их жизни, есть тяжелые, к сожалению, есть очень тяжелые и есть дети", - говорится в сообщении начальника Совета обороны города.

Около 00:00 Вилкул сообщил, что в результате ракетной атаки в Кривом Роге уже 18 погибших, из них 9 детей. Кроме этого, 56 человек получили ранения.

Ракетная атака РФ по Кривому Рогу 4 апреля - последние новости

Напомним, вечером 4 апреля Кривой Рог подвергся мощному ракетному удару со стороны российских оккупантов. Баллистическая ракета попала в жилом микрорайоне вблизи детской площадки.

Как сообщал Главред, удар вызвал масштабные пожары, уничтожены и повреждены многоэтажные дома, гаражи, несколько автомобилей выгорели дотла. Атака унесла жизни гражданских жителей, среди которых - дети.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также отреагировал на атаку, подчеркнув, что этот удар был целенаправленным и преднамеренным. Он призвал международное сообщество к жесткой реакции против России.

Президент Владимир Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что такие обстрелы со стороны России происходят ежедневно, и только сильное международное давление может заставить страну-агрессора остановить войну.

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Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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